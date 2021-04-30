Бывший владелец ЧТПЗ Комаров приобрел контроль в проекте Кумроч

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бывший владелец "Челябинского трубопрокатного завода" Андрей Комаров купил у "Золота Камчатки" контроль в золоторудном проекте Кумроч.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Комарова, подконтрольная бизнесмену компания "Атом Голд" завершила сделку по приобретению 75% минус 1 акция "Быстринской горной компании", которой принадлежит лицензия на Кумроч.

Сделку одобрила ФАС, ее стоимость не раскрывается. О переговорах о сделке Bloomberg сообщил в начале апреля.

Запасы Кумроча по ГКЗ оцениваются в 34,4 тонны золота (около 1,1 млн унций).

Начало производства золота на месторождении предполагается в 2025 году, отметил представитель Комарова. Актуальные детали проекта не раскрываются. Ранее мощность производства на Кумроче оценивалась в 500 тыс. тонн руды с производством до 5 тонн золота в год.

"Золото Камчатки" входит в топ-15 золотодобывающих компаний России. Контроль над "Золотом Камчатки" в конце 2020 года перешел от группы "Ренова" Виктора Вексельберга к компании "КомплексПром" под управлением бывших топ-менеджеров "Реновы".