Финтех-стартап Pagaya готовится стать публичным через слияние со SPAC

Pagaya управляет нейронной сетью, которая позволяет сделать более эффективными банковские операции

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американо-израильский финтех-стартап Pagaya Technologies Ltd. может скоро заключить сделку с EJF Acquisition Corp., специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC), благодаря которой он сможет выйти на открытый рынок, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, о сделке может быть объявлено, скорее всего, уже на этой неделе. В рамках сделки компания может быть оценена в $9 млрд.

Кроме того, Pagaya может привлечь $200 млн в рамках инвестиций в акционерный капитал компании (private investment in public equity, PIPE) от инвестфонда EJF Capital LLC, который является учредителем EJF Acquisition. А сооснователь EJF Эмануэль Фридман получит место в совете директоров Pagaya, также отметили источники.

Pagaya, основанная Галом Крубинером в 2016 году, управляет нейронной сетью искусственного интеллекта, которая позволяет сделать более эффективными банковские операции. Клиентами стартапа являются представители сектора финансовых услуг в таких сферах, как потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты и кредитные карты.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.

C начала текущего года более 200 сделок было заключено между частными компаниями и SPAC, в результате которых совокупная оценка этих компаний достигла рекордных $530 млрд, свидетельствуют данные Dealogic.