Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Финтех-стартап Pagaya готовится стать публичным через слияние со SPAC

Pagaya управляет нейронной сетью, которая позволяет сделать более эффективными банковские операции

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американо-израильский финтех-стартап Pagaya Technologies Ltd. может скоро заключить сделку с EJF Acquisition Corp., специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC), благодаря которой он сможет выйти на открытый рынок, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, о сделке может быть объявлено, скорее всего, уже на этой неделе. В рамках сделки компания может быть оценена в $9 млрд.

Кроме того, Pagaya может привлечь $200 млн в рамках инвестиций в акционерный капитал компании (private investment in public equity, PIPE) от инвестфонда EJF Capital LLC, который является учредителем EJF Acquisition. А сооснователь EJF Эмануэль Фридман получит место в совете директоров Pagaya, также отметили источники.

Pagaya, основанная Галом Крубинером в 2016 году, управляет нейронной сетью искусственного интеллекта, которая позволяет сделать более эффективными банковские операции. Клиентами стартапа являются представители сектора финансовых услуг в таких сферах, как потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты и кредитные карты.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.

C начала текущего года более 200 сделок было заключено между частными компаниями и SPAC, в результате которых совокупная оценка этих компаний достигла рекордных $530 млрд, свидетельствуют данные Dealogic.

США Израиль Pagaya EJF Acquisition Гал Крубинер Эмануэль Фридман

Новости

Миллер опроверг начало поставок по "Северному потоку 2" с 1 октября

Власти Армении хотят договориться с РФ о сохранении цены на ее газ

"Газпром" закачивает в российские ПХГ газа на четверть больше, чем вся Европа – в свои

"Газпром" закачивает в российские ПХГ газа на четверть больше, чем вся Европа – в свои

Арестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" Плешаковых

Арестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" Плешаковых

РФ предложила обнулить ввозные пошлины на двигатели для МС-21 до 2024 года

"Роснефть" заняла третье место в РФ по капитализации, потеснив "НОВАТЭК"

"Роснефть" заняла третье место в РФ по капитализации, потеснив "НОВАТЭК"

ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулирования

Цена газа в Европе вплотную подошла к историческому максимуму

Цена газа в Европе достигла $923 за тысячу кубометров

Газ в Европе подорожал до $884 за тысячу кубометров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');