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Выплаты SEC информаторам превысили $1 млрд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Общая сумма вознаграждений, выплаченных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) информаторам, превысила $1 млрд.

С момента первой выплаты в 2012 году SEC перечислила вознаграждения 207 осведомителям, говорится в сообщении регулятора.

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В 2021 финансовом году размер этих выплат составил уже $500 млн.

Регулятор сообщил в четверг о двух новых выплатах - на сумму $110 млн и $4 млн - информаторам, полученные от которых данные и помощь привели к успешным действиям SEC и других ведомств. Сумма в $110 млн является второй по величине, когда-либо выплаченной в рамках этой программы.

Рекордная сумма - $114 млн - была получена осведомителем SEC в октябре 2020 года.

Источник этих денег - штрафы за выявленные при помощи информаторов нарушения. В том случае, если размер штрафа превышает $1 млн, информатор может рассчитывать на 10-30% от его размера.

США SEC

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