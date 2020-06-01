SEC отметила рост числа осведомителей на фоне перевода сотрудников компаний на "удалёнку"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Побочным эффектом пандемии коронавируса, вынудившей многие компании перевести сотрудников на удаленный режим работы, отправить людей в отпуск без сохранения заработной платы или даже уволить, стал рост числа обращений в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) с информацией о корпоративных нарушениях.

По словам Стивена Пейкина, со-директора отдела по контролю за исполнением правовых норм SEC, в период с середины марта до середины мая регулятор получил почти четыре тысячи сообщений, касающихся различных нарушений, что на 35% больше, чем годом ранее.

В результате SEC начала сотни новых расследований, часть которых имеет отношение к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, тогда как другие касаются традиционных нарушений, сообщил он.

Юристы отмечают, что многие люди, работая из дома и находясь вне поля зрения коллег, меньше боятся возможности разоблачения их в качестве осведомителя SEC. Отсутствие необходимости постоянно взаимодействовать с руководством также ослабляет опасения информаторов, что они будут раскрыты и подвергнуты репрессиям. Еще меньше сомнений возникает у людей, отправленных в отпуск без сохранения заработной платы или уволенных.

"У людей в распоряжении больше времени, - отмечает адвокат чикагской юридической фирмы Connors Law Group Кристофер Коннорс. - Им не нужно видеться с руководством, и это придает им храбрости.

В компанию Коннорса с конца февраля поступило семь новых дел, где она представляет осведомителей SEC.

Вероятность корпоративных нарушений возрастает в сложные финансовые периоды, когда сотрудникам компаний становится труднее достигать поставленных целей, пишет газета The Wall Street Journal. Организации, занимающиеся противодействием коррупции, уже предупреждают, что нынешний экономический кризис может создать почву для усиления коррупции.

Клиенты Коннорса передавали SEC, министерству юстиции США, а также Федеральному бюро расследований (ФРБ) информацию, касающуюся случаев зарубежной коррупции в здравоохранении, фармацевтике и технологическом секторе.

Адвокат нью-йоркской Meissner Associates Стюарт Мейсснер отмечает, что некоторые из полученных его фирмой дел осведомителей SEC касаются нарушений, связанных с пандемией COVID-19, например, с продвижением небольшими публичными компаниями заведомо нерабочих тестов на коронавирус для домашнего использования.

Другие дела в основном связаны со случаями отмывания денег, инсайдерской торговли и мошенничества с банкротствами, говорит Мейсснер.

Еще одним стимулом для осведомителей SEC, возможно, является получение вознаграждения, отмечает Ребекка Катц из юридической компании Motley. В текущем финансовом году, начавшемся в октябре 2019 года, регулятор уже выплатил вознаграждения 16 информаторам, что является рекордным числом.

В соответствии с правилами SEC, осведомитель может получить от 10% до 30% суммы штрафа, наложенного регулятором в рамках дела, которое было инициировано благодаря информатору, при условии, что сумма штрафа превышает $1 млн.

С начала текущего фингода SEC выплатила своим осведомителям свыше $64 млн - больше, чем когда либо, за исключением 2018 года.