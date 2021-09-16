ЦБ хочет оценить риски энергоперехода для экономики РФ на длинном горизонте

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет оценить риски энергоперехода для экономики страны на длинном горизонте, включая обозначенный многими компаниями и правительствами как рубеж достижения углеродной нейтральности 2050 год.

Как сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, ЦБ проведет длинный стресс-тест российской экономики с горизонтом прогнозирования до 2030 и 2050 годов для оценки влияния климатических переходных рисков. Регулятор разработает подходы, которые позволят банкам анализировать климатические риски при выдаче кредитов.

Задача стресс-теста - оценить риски изменения структуры энергопотребления в мире, структуры российской экономики, влияние углеродных налогов и изменения стратегий инвесторов.

"Мы сейчас также разрабатываем длинный стресс-тест для российской экономики, у нас два варианта - до 2030 года и до 2050 года. Мы будем смотреть на макроэкономические последствия в целом", - сказала Юдаева в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

ЦБ хочет посмотреть на изменения структуры российской экономики, уточнила Юдаева. Проведение таких стресс-тестов также необходимо, чтобы понять, как финансовая система должна подходить к ESG-рискам.

Юдаева также рассказала, что сейчас мировые регуляторы прорабатывают вопрос учета климатических рисков при анализе кредитных рисков.

Существует два подхода - ESG рейтинги и подходы, разработанные самими банками.

"И мы сейчас работаем над тем, чтобы разработать подходы, как это может быть сделано в РФ, и готовим соответствующий консультативный доклад" - заявила Юдаева.