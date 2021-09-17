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ЦБ РФ готов пересмотреть подходы к регулированию, чтобы стимулировать энергопереход

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ готов пересмотреть подходы к регулированию, чтобы стимулировать технологическую и экологическую трансформацию экономики, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме.

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"Чтобы минимизировать риски и максимально эффективно адаптироваться к происходящим изменениям, меры нужно принимать заблаговременно. В последнее время все очень активно обсуждают углеродный налог в ЕС, как это повлияет на Россию. Но надо понимать, что это не изолированный вопрос, а глобальный тренд. Человечество, к счастью, начинает менять свое отношение к природе, чтобы будущим поколениям остались не только банковские счета и работающие заводы, но и планета, пригодная для жизни", - сказала она.

"Модернизация экономики, технологическая и экологическая трансформация - это больше не те вопросы, которые можно отложить на более благополучные времена. Действовать нужно сейчас. И банковский сектор, как основной источник финансирования на российском финансовом рынке, должен играть здесь ведущую роль. Со своей стороны Банк России готов к пересмотру подхода к регулированию для обеспечения необходимых структурных изменений в экономике и структурных изменений в структуре кредитования", - добавила она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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