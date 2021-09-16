Гендиректор Fix Price Кирсанов приобрел акции компании на 15 млн руб.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов приобрел 26 405 GDR ритейлера по цене 567,7 рубля за бумагу на Московской бирже.

Сделка состоялась 14 сентября, ее общая сумма составила 14,99 млн рублей, сообщила компания.

Акционерный капитал Fix Price разделен на 850 млн акций, одна акция равна одной GDR.

Кирсанов является гендиректором ООО "Бэст Прайс", основной операционной компании группы Fix Price, с 2007 года. До этого он работал директором по продажам сети "Копейка", основанной Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном, которые являются основными акционерами Fix Price. Кирсанов также входит в совет директоров Fix Price, сформированный в марте, когда состоялось IPO ритейлера.

До IPO Кирсанов владел 1,52% акций Fix Price, после снизил долю до 1,22% (10,35 млн акций).

Ломакину и Хачатряну после IPO принадлежало по 35,3% (с момента размещения они приобретали небольшие пакеты на бирже). Менеджменту принадлежит 1,9%, free float составляет 27,6%.

IPO Fix Price прошло на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Цена размещения составила $9,75 за акцию. Базовый объем сделки составил $1,74 млрд, после реализации опциона на переподписку - $1,77 млрд. IPO Fix Price стало крупнейшим за всю историю российского ритейла.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец июня сеть ритейлера объединяла 4 585 магазинов (в том числе 4 204 в РФ). Его выручка по итогам первого полугодия выросла на 28,1%, до 106,1 млрд рублей.