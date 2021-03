Fix Price на фоне высокого спроса идет на рекордное по объему IPO

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Розничная сеть Fix Price объявила цену размещения в рамках IPO, объем которого был увеличен на фоне высокого спроса со стороны инвесторов. При условии реализации опциона организаторов на доразмещение сделка станет крупнейшим российским IPO с 2010 года, когда в Гонконге размещался "Русал".

Цена размещения была установлена в размере $9,75 за акцию - это верхняя граница ценового коридора ($8,75-9,75). Такая оценка соответствует капитализации всей компании в $8,3 млрд.

Из сообщения следует, что базовый объем размещения на фоне высокого спроса был увеличен примерно на 5% - с 170 млн до 178,37 млн GDR. При условии реализации опциона (26,75 млн GDR, или 15% от базового объема) сумма сделки составит $2 млрд, а free float - 24,1%.

Еще до объявления финальных параметров сделки было понятно, что она станет крупнейшим российским IPO с 2012 года: отметку $1,5 млрд (размещение En+ Group, конец 2017 года) Fix Price не превзошла бы только в случае прайсинга по нижней границе диапазона, а на фоне ажиотажного спроса - книга заявок была подписана на весь предложенный объем в первый же день букбилдинга - такой сценарий не выглядел реальным. Неясным оставался исход соперничества со сделкой "Мегафона" (конец 2012 года, $1,86 млрд с учетом опциона). До объема IPO "Русала" - $2,24 млрд - Fix Price не дотянется даже в случае исполнения опциона.

Это крупнейшее IPO за всю историю российского ритейла, отметил через пресс-службу глава компании Дмитрий Кирсанов, процитированный в сообщении. Высокий интерес к сделке позволил сформировать "сильную и диверсифицированную" структуру книги заявок и увеличить объем предложения по сравнению с первоначальными ожиданиями, сказал он.

Базовый объем предложения без опциона составляет 178 372 354 GDR - 21% уставного капитала, в случае реализации опциона на рынке будет обращаться 205 128 206 расписок.

В IPO поучаствовали якорные инвесторы - суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG, которые покупают акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно (в сумме - $475 млн.). Исходя из параметров размещения, QIA и Blackrock по итогам сделки будут владеть примерно по 1,8% акций Fix Price.

Начало торгов на LSE и "Московской бирже" запланировано на 10 марта.

Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Компания, продающие и "некоторые другие" акционеры берут на себя обязательство полугодового lock up, а топ-менеджмент обязуется не продавать акции в течение года.

Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI. В сети более 4200 магазино, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии).

Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть увеличилась на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

До IPO основателям ритейлера Ломакину и Хачатряну принадлежало по 41,7% его акций. Структура Marathon Group владела 9,9% акций, структура Goldman Sachs - 4%. Топ-менеджерам Fix Price принадлежало 2,3% (самый большой пакет - 1,5% - у Кирсанова).