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FedEx наймет к праздникам в США на 30% больше сотрудников, чем год назад

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американская транспортно-логистическая компания FedEx Corp. в преддверии праздников конца 2021 года, когда спрос на доставку растет, планирует нанять 90 тысяч дополнительных работников.

В прошлом году компания говорила о привлечении 70 тысяч человек, то есть число временных работников вырастет примерно на 30%, отмечает MarketWatch.

21 сентября FedEx опубликует квартальную отчетность. Котировки акций FedEx в четверг повышаются на 0,5%. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 1,2%, в то время как значение фондового индекса Dow Jones Industrial Average выросло на 13,8% за этот период.

Днем ранее аудиторская компания Deloitte Touche Tohmatsu обнародовала прогноз, по которому розничные продажи в США в период с ноября 2021 года по январь увеличатся на 7-9%, до $1,28-1,3 млрд. Онлайн-покупки американцев, как ожидается, вырастут за этот период на 11-15% в годовом измерении, до $210-218 млрд.

До этого Mastercard SpendingPulse прогнозировала рост розничных продаж в Штатах в период с 1 ноября по 24 декабря на 7,4% без учета автомобилей и бензина.

FedEx США Deloitte Touche Tohmatsu Mastercard SpendingPulse

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