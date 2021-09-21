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FedEx повысит цены на доставку с начала 2022 года

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американская корпорация FedEx, одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, предупредила, что увеличит стоимость поставок товаров с 3 января 2022 года.

Вырастут тарифы на все услуги компании по внутренней доставке в США, а также экспорту и импорту. Доставка службой FedEx Ground, которая осуществляет доставку для бизнеса, подорожает в среднем на 5,9%, а услуги FedEx Freight - на 7,9%.

Также компания увеличит тарифы на грузоперевозки в пределах Канады и Мексики, а также между этими странами и государствами, граничащими с США.

"Эти изменения связаны с дополнительными затратами в связи со сложной операционной обстановкой, они позволят FedEx продолжить инвестировать денежные средства в улучшение услуг, обслуживание транспортного парка, технологические инновации и прочие сферы для повышения эффективности обслуживания клиентов", - говорится в сообщении компании.

FedEx США Мексика Канада

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