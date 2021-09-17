Надежды ЦБ на саморегулирование банков пока не оправдались

Набиуллина видит в этом незрелость банковского сектора

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России обещает уделять большое внимание развитию поведенческого надзора на банковском рынке, надежды на саморегулирование кредитных организаций пока не оправдались, заявила на Международном банковском форум председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Надежды на СРО пока в полной мере не оправдались. Все стандарты и требования к продажам финансовых продуктов - внешние для банков, установлены регулятором, а не сообществом. Это, конечно, признак крайней незрелости финансового сообщества", - отметила она.

"Вполне возможно, что банковское сообщество предложит варианты перехода к саморегулированию", - ответил на это председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Тема введения института саморегулирования на банковском рынке обсуждается не первый год. В августе прошлого года ЦБ сообщил, что отложил этот вопрос.

В четверг на форуме вопрос СРО поднял президент АБР Георгий Лунтовский. По его словам, ЦБ и представители АБР в ближайшее время обсудят тему поведенческого надзора.

Его поддержал зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин, который считает, что банкам рано или поздно необходимо будет создавать СРО.

"Без определения правил и стандартов внутри сектора дальше будет тяжело двигаться, потому что банки будут изобретать новые продукты", - отметил Сенин.

"СРО должно быть создано по решению участников. Если банки хотят прямое регулирование, значит, будет прямое регулирование", - заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.