ЦБ РФ и Минфин хотят расширить использование мягкого регулирования на финрынке

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк России и Минфин хотят расширить использование мягкого регулирования на финансовом рынке как регулирования по принципам в форме рекомендаций, кодексов и стандартов саморегулируемых организаций (СРО), и при этом сохранить как основной подход регулирование по правилам, следует из проекта "Стратегии развития финансового рынка до 2030 года", представленной регуляторами в понедельник.

Так, например, сфера применения стандартов СРО может быть расширена, в том числе на агентскую деятельность на финансовом рынке, потому что на горизонте до 2030 года большое внимание планируется уделять развитию корпоративной культуры и этики взаимодействия финансовых посредников с потребителями финансовых услуг. "Важно формирование нулевой толерантности профессиональных ассоциаций к недобросовестному поведению на финансовом рынке, а также создание механизмов пресечения на уровне СРО неэтичного (недобросовестного) поведения", - отмечается в документе.

К тому же, по мнению авторов стратегии, целевая конфигурация регулирования должна быть направлена на быстрое доведение современных финансовых продуктов и инноваций до "промышленной" эксплуатации на финансовом рынке, их тиражирования и развития на основе конкуренции и лучших практик. Для этого необходимо не только сокращение сроков формирования правовых основ для появления новых бизнес-моделей и новых продуктов, но и создание таких форм регулирования, в основу которых заложена способность адаптации к быстро меняющимся реалиям.

При этом развитие непосредственно банковского сектора будет осуществляться в условиях уже используемых Банком России пропорционального и риск-ориентированного подходов к регулированию и надзору, которые будут своевременно адаптироваться с учетом трендов цифровизации, экосистемной трансформации и повестки устойчивого развития.