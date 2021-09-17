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В ЦБ сочли настораживающей анонимность в криптовалютных расчетах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ исходит из того, что криптовалюта из-за своей волатильности покупается гражданами не в качестве инвестиционного инструмента, а с возможной целью проведения анонимных расчетов, этим и вызвано повышенное внимание регулятора, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

"Основная масса (граждан - ИФ), вкладывающаяся в биткойны и иные криптовалюты, все-таки имеет ввиду этот продукт не как инвестиционный в силу его высокой волатильности. И если ты приобретаешь криптовалюту, то приобретаешь ее в каких-то целях. Основной элемент любой криптовалюты это - абсолютная либо относительная анонимность. Для чего проводить анонимные расчеты? Первая мысль, которая приходит в голову - для того, чтобы опосредовать какие-то противозаконные цели. Именно этим тезисом руководствуется регулятор в настоящее время, говоря о том, что везде, где присутствуют криптовалюты, там как минимум нужно задавать дополнительные вопросы", - сказал он в рамках сессии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

В ходе сессии директору департамента был задан вопрос о том, почему в России операции с криптовалютой считаются сомнительными, несмотря на то, что владение цифровой валютой законодательно разрешено. Это вызывает вопросы у банков, когда их вполне добросовестные клиенты направляют деньги на криптобиржу, у которой есть лицензия в своей стране.

"Вопрос справедливый с одной стороны. С другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что там, где криптовалюта - в контексте специфичности этого инструмента - там всегда возникает вопросы: почему?" - сказал Ясинский.

Он добавил, что с 1 октября 2021 г. вступают в силу изменения в один из нормативных актов Банка России (N5599-У), согласно которым операции, связанные с оборотом цифровой валюты, а также операции, связанные с обращением цифровых прав, должны попадать в зону дополнительного внимания банков с точки зрения возможной их оценки в качестве подозрительных со всеми вытекающими отсюда последствиями, связанными с информированием об этом уполномоченного органа.

"Политика Банка России в настоящее время заключается в том, что мы выступаем категорически против крипты", - заключил Ясинский.

ЦБ РФ Илья Ясинский

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