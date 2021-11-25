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Объем операций россиян с цифровыми валютами оценили в $5 млрд в год

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Объем операций российских граждан с цифровыми валютами составляет порядка $5 млрд (около 350 млрд рублей) в год, говорится в "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Такие оценки российский регулятор получил по итогам опроса крупных банков в июле 2021 года.

Банк России для сравнения приводит объем вложений граждан РФ в иностранные ценные бумаги в 2020 году (он составил 474 млрд рублей). При этом ЦБ подчеркивает, что некорректно интерпретировать оценочный объем операций с цифровыми валютами как переток сбережений населения в них. Во-первых, данные по оборотам торгов могут отражать поочередные покупки и продажи, во-вторых, часть объема операций с цифровыми валютами - это продажи валюты, полученной в результате майнинга.

ЦБ также ссылается на исследования различных международных независимых аналитических компаний, которые, в частности, показывают, что российские пользователи являются одними из наиболее активных участников рынка цифровых валют. Россия находится в числе лидеров по количеству посещений биржи цифровых валют Binance, активно растут объем сделок с цифровыми валютами и количество пользователей из России и на других не менее крупных международных платформах по торговле этими активами, отмечает Банк России.

"Операции с цифровыми валютами несут существенные риски для финансовой стабильности и инвесторов, а также климатические риски", - подчеркивает ЦБ.

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Он обращает внимание на то, что цифровые валюты благодаря своему анонимному характеру массово используются в преступной деятельности (отмывание доходов, наркоторговля, финансирование терроризма и так далее).

Кроме того, по мнению ЦБ, может возникнуть риск, связанный с переводом населением части своих сбережений в цифровые валюты (в первую очередь стейблкойны). Эта проблема, как считает регулятор, аналогична проблеме валютизации, когда резиденты предпочитают сберегать средства в наличной иностранной валюте. "Непрогнозируемые колебания цены цифровых валют в том числе не позволяют им стать надежным инструментом сбережений. Значительное влияние на курс цифровых валют оказывает информационный фон - прослеживается взаимосвязь между скачками роста их стоимости и информационными сообщениями, непосредственно затрагивающими цифровые валюты", - отмечает Банк России.

Существенными также являются риски утраты средств, которые усугубляются непониманием потребителями особенностей функционирования рынка цифровых валют, рисками мошенничества и хакерских атак, полагает ЦБ. Он также обратил внимание на риски, связанные с использованием кредитных средств для операций с криптовалютами.

"Повышенное потребление электроэнергии в процессе майнинга некоторых цифровых валют, в частности биткойна, ведет к большим выбросам парниковых газов и тем самым негативно воздействует на климат, что противоречит целям глобальной повестки в области снижения выбросов парниковых газов и устойчивого развития", - подчеркивает Банк России.

ЦБ отмечает, что пока взаимосвязь между цифровыми валютами и финансовым сектором остается ограниченной. "Вероятность проявления эффекта заражения, переходящего с рынка цифровых валют на ключевые финансовые рынки, низкая. Однако стремительный рост и широкое распространение цифровых валют создают все более высокие риски как на глобальном уровне, так и для российского финансового рынка. Необходимо развивать мониторинг рынка для выявления тенденций, потенциально создающих риски для финансовой стабильности", - говорится в обзоре.

ЦБ РФ

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