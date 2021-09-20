Цена газа "Газпрома" для Китая в III кв. выросла до $171/тыс. куб. м

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цена поставок российского газа в Китай в третьем квартале 2021 года выросла до $171 за тысячу кубометров после $147 во втором и $121 в первом квартале, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР.

Цены

Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально. С начала поставок в конце 2019 года она только снижалась, следуя за нисходящим трендом котировок нефти. Минимум был пройден в первом квартале текущего года.

Россия среди поставщиков трубопроводного газа по-прежнему поставляет газ в Китай по самой низкой цене. Туркмения в июле 2021 года получала за свой газ по $238 за тысячу кубометров, Казахстан - $195, Узбекистан - $193, Мьянма - $362.

Азиатский спотовый индекс Platts JKM (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в июле вырос до $503 за тысячу кубов; российский СПГ продавался в Поднебесную в июле в среднем по $441 за тысячу кубов. В Европе (на площадке TTF) в июле средняя цена на споте была также $441 за тысячу кубометров.

Переговоры о поставках российского газа в Китай шли долго (рамочное соглашение об основных условиях поставки было подписано еще в октябре 2009 года), и торопиться партнеры не собирались: каждый рассчитывал получить наиболее выгодную цену. Переговоры ускорились после присоединения Крыма, которое резко изменило отношения России с Европой - главным покупателем газа "Газпрома". Российской политике нужен был прорыв на восточном направлении, и с момента подписания указа о присоединении Крыма до подписания контракта на поставку газа по "восточному маршруту" прошло ровно два месяца.

Бывший зампред "Газпрома" Александр Медведев советовал не интересоваться ценой поставок российского топлива в Китай: "Теперь каждая домохозяйка хочет знать цену газа, но это неуместно".

Объемы

За июль поставки выросли до 888 млн куб. м с 862 млн куб. м в июне, при этом в среднем за сутки поставляются все те же 29 млн кубометров.

ООО "Газпром добыча Ноябрьск", которое занимается эксплуатацией Чаянды, сообщало, что в июле на месторождении были запущены в работу четыре газовые скважины зоны Установки комплексной подготовки газа № 3 (УКПГ-3), продолжается ввод линий низкотемпературной сепарации газа на УКПГ.

Суммарно в июле 2021 года Китай импортировал 4,868 млрд куб. м трубопроводного газа, что является максимальным уровнем за историю. Год назад, в июле 2020 года, импорт составил 4,37 млрд куб. м.

Туркменистан поставил 2,77 млрд куб. м, Россия - 888 млн куб. м, Казахстан - 302 млн куб. м, Узбекистан - 572 млн куб. м, Мьянма - 335 млн куб. м.