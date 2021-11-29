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Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" превысил 13 млрд куб. м

Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" превысил 13 млрд куб. м
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Объем поставок газа в Китай по восточному маршруту на конец ноября 2021 года превысил 13 млрд куб. м, заявил в понедельник на Российско-китайском энергетическом форуме вице-премьер РФ Александр Новак.

Как сообщалось, газопровод "Сила Сибири" заработал в конце позапрошлого года: в 2019-м по нему поставлено 0,328 млрд куб. м газа, в 2020-м - 4,101 млрд куб. м.

Церемония запуска газопровода "Сила Сибири" состоялась в конце 2019 года.

Александр Новак Китай Сила Сибири

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