Полтриллиона рублей выделят на строительство дорог в Москве за три года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве адресная инвестиционная программа предусматривает строительство около 211 км дорог с 2021 по 2023 год, 82 эстакад, мостов и тоннелей и 52 внеуличных пешеходных переходов, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"На эти цели из бюджета города будет выделено 498,5 млрд рублей", - добавил он.

По его словам, почтии полностью завершится формирование системы хордовых магистралей протяженностью 362 км, что сопоставимо с длиной четырех ТТК.

"На сегодня уже запущено 205 км дорог, то есть 65% от всей протяженности", - заявил Бочкарев.

Заммэра напомнил, что за последние десять лет в Москве было построено более 1000 км, почти 300 различных транспортных сооружений и более 250 внеуличных пешеходных переходов.