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В Мосгордуму внесли проект московского бюджета на 2022-2024 годы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Мосгордуму внесен проект столичного бюджета на 2022-2024 годы, сообщил спикер собрания Алексей Шапошников. Он напомнил, что документ уже был одобрен президиумом городской администрции.

Проект сначала обсудят профильные комиссии Мосгордумы, а затем депутаты его рассмотрят в первом чтении. При этом будет рассматриваться общий объем доходов и расходов, дефицит бюджета, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований и другое.

В проекте доходы бюджета в 2022 определены в размере 3,261 трлн рублей, расходы - в 3,633 трлн рублей, дефицит - в 372 млрд рублей. Также будет увеличен размер пенсий, проиндексированы социальные пособия, зарплаты медиков и педагогов, будет уделено внимание системе здравоохранения.

Москва Мосгордума Алексей Шапшоников

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