Поставки "Газпрома" в Турцию с начала года стали рекордными за историю

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа - это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд куб. м) больше, чем в 2020 году (8 млрд куб. м).

Оперативные данные о поставках газа приводит "Газпром", сообщая о контакте Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере, в частности, речь шла о поставках газа, пишет "Газпром".

"Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям", - отмечается в релизе.