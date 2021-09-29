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Путин отметил уверенное положение Турции благодаря газопроводу из РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На фоне турбулентных процессов на мировом газовом рынке Турция благодаря газопроводу из России "чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Осуществляются крупные проекты, идут по плану. В полном объеме запущен и работает "Турецкий поток" - газопроводная система в Турцию, транзитный в Южно-Европейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменную последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России", - отметил Путин.

"И вот сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", - подчеркнул российский президент.

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На прошлой неделе "Газпром" приводил статистику, что с 1 января по 19 сентября 2021 года он поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа - это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд куб. м) больше, чем в 2020 году.

Потребление природного газа в Турции в 2021 году, как ожидается, достигнет рекордных 60 млрд куб. м. При этом в 2021 году истекают контракты на поставку 8 млрд куб. м газа в республику по "Турецкому потоку".

Российский газ с привязкой к котировкам нефти и нефтепродуктов может обходиться Турции намного выгоднее, чем газ от других поставщиков. По оценке ФАС, для сентября его расчётная экспортная цена по формуле с нефтяной привязкой составляет около $270 за тысячу кубометров при том, что цена газа на спотовом рынке Европы в сентябре превысила $750.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сочи Турецкий поток

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