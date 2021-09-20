Меткомпании РФ высказались против ретроспективного "налога на дивиденды" в 25-30%

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил законопроект о ретроспективном повышении налога на прибыль до 25-30% для компаний с высокими дивидендами, говорится в сообщении "Русской стали" (объединяет крупнейших производителей метпродукции в России).

"Согласно предложению Минфина, для определения применимой ставки используются показатели компании (дивиденды, инвестиции, амортизация) за прошедшие пять лет. Это нарушает основополагающий принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что "закон обратной силы не имеет", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Предлагаемая норма, по мнению "Русской стали", ухудшит положение налогоплательщиков, поскольку ставит их перед фактом изменения налоговой ставки.

"В результате это приведет к снижению инвестиций, так как те проекты, которые выглядят привлекательно в текущих условиях, не пройдут отбор из-за роста налогового бремени. Также существует риск невозможности реализации бизнесом ранее взятых на себя инвестиционных обязательств, изначально базировавшихся на расчетах, предусматривающих совершенно другие финансовые показатели", - отмечает ассоциация.

Кроме того, предлагаемое решение не определяет порядок его применения к холдинговым компаниям. "Нет ясности, каким образом будет производиться учет уплаты дивидендов и вложений, сделанных отдельными юридическими лицами компании, что может ограничить переток инвестиций внутри группы и снизить их эффективность", - говорится в сообщении.

Ассоциация обращает внимание, что "предлагаемая норма нарушает фундаментальный принцип рыночной экономики - свободы распоряжения собственниками своими средствами после уплаты налогов в пользу государства, что может привести к ухудшению инвестиционного климата в экономике и невозможности долгосрочного планирования для инвесторов". Как следствие, это приведёт к оттоку инвестиций и дестабилизации фондового рынка. Мера также ограничит свободный переток финансов между различными отраслями экономики России, предупреждают в "Русской стали".

Металлурги призывают представителей правительства РФ "рассмотреть все аспекты этой проблемы с учетом интересов развития бизнеса и разработать меры, стимулирующие инвестиции, а не принуждать к ним".