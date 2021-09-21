Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,8%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник отскочил вверх вслед за нефтью (Brent вновь поднялась в район $75 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,8%, при этом лидируют в росте бумаги нефтяных компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3986,62 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1714,25 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 73,23 рубля (-0,2 рубля).

Инициатива о ретроспективном повышении налога на прибыль

Накануне вечером стало известно, что Минфин РФ подготовил законопроект о ретроспективном повышении налога на прибыль до 25-30% для компаний с высокими дивидендами, о чем говорится в сообщении "Русской стали" (объединяет крупнейших производителей метпродукции в России). "Согласно предложению Минфина, для определения применимой ставки используются показатели компании (дивиденды, инвестиции, амортизация) за прошедшие пять лет. Это нарушает основополагающий принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что "закон обратной силы не имеет", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Предлагаемая норма, по мнению "Русской стали", ухудшит положение налогоплательщиков, поскольку ставит их перед фактом изменения налоговой ставки.

Подорожали акции "Роснефти" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Газпрома" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Яндекса" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник достаточно спокойный, индекс МосБиржи может попытаться вернуться ближе к отметке 4000 пунктов.

Сектор недвижимости в Гонконге демонстрирует отскок после распродаж понедельника. Даже проблемная Evergrande Group обещает пережить темные времена. Сырьевые контракты торгуются разнонаправленно, но нефть в "плюсе" на ожиданиях падения запасов в США. Вечером в США публикуют данные по новым строительствам и разрешениям на них за август. Закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

В рейтинговом агентстве S&P Global Ratings полагают, что вероятный дефолт по долгам China Evergrande вряд ли приведет к серии аналогичных дефолтов или к каким-либо последствиям. Тем не менее, сами признаки охлаждения рынка недвижимости в КНР являются достаточным аргументом для сомнений. Во всяком случае, сектор недвижимости - это почти 28% экономики КНР.

Другим фактором страха на рынке остается нерешенная проблема потолка госдолга США. В минувшее воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен опубликовала открытое письмо в Wall Street Journal. По словам Йеллен, дефолт по долгам США может привести к катастрофичным последствиям. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что республиканцы не готовы в очередной раз голосовать за приостановку действия правила потолка госдолга.

Из позитивных новостей можно отметить заявление администрации Джо Байдена о том, что с ноября США могут быть сняты ограничения для визитов из Евросоюза и Великобритании. Единственным условием для беспрепятственного доступа станет необходимость предоставить подтверждение вакцинации и отрицательный тест на COVID-19, взятый не более трех дней до визита в США.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, нервозность на глобальных рынках накануне достигла пиковых уровней, волна распродаж на фондовых и товарных рынках была вызвана консервативной позицией глобальных инвесторов перед заседанием ФРС, а также растущими опасениями относительно состояния мировой экономики в условиях распространения "дельта"-штамма COVID-19 и неопределенности относительно влияния проблем China Evergrande Group на глобальную рыночную конъюнктуру.

Однако во вторник мировые рынки успокоились, в целом можно ожидать преобладания умеренно позитивных настроений, отчасти учитывающих сценарий объявления ФРС о скором сворачивании программ выкупа уже в среду. Однако пока текущее состояние рынков можно охарактеризовать как выжидательное - риски усиления коррекционных настроений после объявления итогов заседания ФРС выглядят высокими.

Индекс МосБиржи во вторник попытается возвратиться в район 4000 пунктов. Однако взгляд на ближайшие перспективы рынка остается консервативным, считает Локтюхов.

В США в понедельник индексы акций упали на 1,7-2,2% на новостях из Китая о долговых проблемах застройщика China Evergrande Group; падение Dow Jones (-1,8%) стало максимальным с 19 июля, S&P500 (-1,7%) и Nasdaq (-2,2%) - с 12 мая. При этом Nasdaq завершил день ниже отметки 15000 пунктов.

Аналитики Morgan Stanley предупредили, что не исключают возможности коррекции S&P 500 вниз на 20% или более.

Проблемы китайского застройщика Evergrande

Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande.

Кроме того, инвесторы американского рынка акций начинают готовиться к очередному заседанию Федеральной резервной системы. Многие эксперты ожидают, что Федрезерв объявит о начале сворачивания программы выкупа активов.

Во вторник сохраняется негативная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 2,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,01%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,7%).

Биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. В КНР отмечают осеннее равноденствие, а в Южной Корее - осенний праздник Чхусок.

Котировки акций китайского застройщика China Evergrande Group (-3,5%) продолжают снижаться из-за долговых проблем компании. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала.

В "минусе" также продолжают торговаться бумаги китайских технологических компаний из-за ужесточения контроля за сектором со стороны регулирующих органов страны.

Ситуация на нефтяном рынке

Тем временем, на нефтяном рынке утром во вторник цены Brent растут в рамках коррекции впервые за три сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $74,87 за баррель (+1,3% и -1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $71,1 за баррель (+1,2% и -2,3% в понедельник).

Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет восстановлена в течение нескольких месяцев в связи с ущербом, нанесенным ураганом "Ида", пишет Trading Economics. Нефтекомпания Royal Dutch Shell, крупнейший производитель в регионе, сообщила, что из-за повреждений ее перевалочная станция будет закрыта до конца текущего года.