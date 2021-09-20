"Газпром" на неделю остановит газопровод в Китай "Сила Сибири" на плановое обслуживание

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Экспортный газопровод в Китай "Сила Сибири" с 22 по 29 сентября остановится для проведения планового обслуживания, сообщает "Газпром".

"Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена. Сроки проведения работ согласованы "Газпромом" и китайской компанией CNPC в 2020 году. По ранее достигнутой договоренности, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью", - говорится в сообщении российской стороны.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

В 2020 году по газопроводу прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 7 месяцев 2021 года - 5,5 млрд кубометров.