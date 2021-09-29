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Поставки газа в КНР возобновились после профилактики на "Силе Сибири"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай возобновились после профилактики на газопроводе "Сила Сибири", которая продолжалась с 22 по 29 сентября.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - сообщил "Газпром".

ООО "Газпром трансгаз Томск" ранее на этой неделе сообщало, что объекты магистрального газопровода "Сила Сибири" прошли проверку готовности к эксплуатации в осенне-зимний период. В состав комиссии вошли специалисты департаментов ПАО "Газпром" и производственных отделов ООО "Газпром трансгаз Томск".

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За четыре дня комиссия посетила пять филиалов, обеспечивающих надежную эксплуатацию экспортного газопровода: Ленское, Алданское, Нерюнгринское, Сковородинское и Свободненское линейные производственные управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Томск". При проверке эксперты уделили особое внимание состоянию трубопроводной арматуры, смонтированной в составе МГ "Сила Сибири", и системы электрохимзащиты.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

В 2020 году по газопроводу прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за семь месяцев 2021 года - 5,5 млрд кубометров.

КНР Сила Сибири

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