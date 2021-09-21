Гендиректором Сибирской генерирующей компании стал Герман Мустафин

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Новым гендиректором ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в СУЭК) назначен Герман Мустафин, который с 2014 года был директором по ресурсному обеспечению СГК, сообщил СУЭК.

С 2018 года гендиректором СГК был Степан Солженицын, с мая 2020 года он совмещал ее с работой главы СУЭК.

Солженицын продолжит отвечать за стратегическое развитие СГК, равно как и других бизнесов СУЭКа - угольного и логистического, говорится в пресс-релизе.

Мустафин начал работать в энергетике с РАО "ЕЭС России", участвовал в проекте трансформации оптового рынка, а также реформирования энергосистем Дальнего Востока. Затем он перешел в СУЭК.

В СУЭК входят 30 угледобывающих предприятий, семь обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в восьми регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар СУЭК - Андрей Мельниченко.