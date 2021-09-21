Мишустин сообщил, что по итогам года ВВП вырастет на 4,2%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ ожидает роста ВВП по итогам года на уровне 4,2%, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

"Восстановление российской экономики после довольно непростого периода становится все более устойчивым. По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2%", - сказал Мишустин на заседании правительства во вторник. По его словам, это говорит о том, что антикризисные меры показали свою эффективность.

"К прежним значениям приближается потребительский спрос. Поддержку ему оказывает восстановление рынка труда. Его показатели вернулись на тот же уровень, что были до пандемии", - сказал Мишустин.

Именно такое поручение, напомнил он, давал глава российского государства.

Премьер напомнил, что во вторник на заседании правительства рассматривается пакет документов для развития экономики и социальной сферы.

"Наш бюджет ориентирован именно на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами. Расходы на эти цели сокращать не будем. Наоборот: предусмотрено их значительное поэтапное увеличение в течение трёх лет", - сказал Мишустин.

По его словам, у правительства есть точное понимание, что и каким образом будет финансироваться в течение следующих трёх лет. "Все это подкреплено конкретными цифрами. Конечно, наша главная задача - это адресная поддержка людей", - сказал глава правительства.