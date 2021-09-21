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Путин объявил о полном восстановлении экономики РФ после спада из-за COVID

Путин объявил о полном восстановлении экономики РФ после спада из-за COVID
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Экономика России полностью восстановилась после спада, вызванного пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" - сегодня можно уже сказать, что восстановилась", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

Он подчеркнул, что по итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт России вышел на докризисный уровень. "Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", - отметил президент.

Путин обратил внимание на результаты, достигнутые в сфере занятости населения. "Был поставлен ориентир - до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года. Эту планку в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек", - сказал глава государства.

В то же время, заметил президент, эта задача решена еще не во всех регионах. "Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья", - сказал Путин.

Он напомнил, что ранее были даны поручения по "донастройке" региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив.

"В ближайшее время отдельно рассмотрим, как идет эта работа", - сказал глава государства.

Хроника 27 января 2020 года – 21 сентября 2021 годаЭкономический кризис
Владимир Путин Коронавирус

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