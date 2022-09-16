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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Слабая отчетность и отзыв годового прогноза обрушили котировки FedEx

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, опубликовала разочаровавшую инвесторов предварительную отчетность за первый квартал 2023 финансового года и отозвала годовой прогноз, после чего котировки компании рухнули на дополнительной сессии в Нью-Йорке.

Выручка FedEx за квартал, завершившийся 31 августа, составила примерно $23,2 млрд, что на $300 млн меньше нижней границы собственного прогноза компании. Согласно предварительным подсчетам, чистая прибыль составила около $3,33 в расчете на акцию, скорректированная - $3,44 на акцию.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем ожидают выручку на уровне $23,6 млрд при чистой прибыли в $5,14 на акцию.

"На результаты в первом квартале негативно повлияло снижение мировых объемов (пересылки товаров - ИФ), ускорившееся в последние недели квартала. Результаты подразделения экспресс-доставки FedEx Express особенно сильно пострадали от слабых макроэкономических показателей в Азии и проблем с сервисом в Европе, из-за чего выручка в этом сегменте оказалась примерно на $500 млн ниже прогнозов компании", - говорится в сообщении FedEx.

Из-за слабых результатов компания отозвала свои прогнозы на текущий финансовый год, озвученные в июне.

FedEx опубликует окончательную отчетность и проведет пресс-конференцию для инвесторов 22 сентября.

Компания приняла ряд мер для сокращения расходов на фоне снижения объемов доставки. В частности, FedEx планирует закрыть свыше 90 отделений и пять корпоративных офисов, замедлить расширение штата и уменьшить число рейсов грузовых самолетов компании.

Акции FedEx подешевели на 16,6% на дополнительных торгах в четверг. С начала 2022 года капитализация компании снизилась примерно на 21%, до $53,3 млрд.

Вслед за FedEx котировки бумаг ее главного конкурента, United Parcel Service Inc., упали на 5,7%.

FedEx США UPS
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