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IKEA через год откроет первый магазин в Эстонии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Шведский производитель и продавец мебели IKEA планирует осенью 2022 года открыть магазин рядом с Таллином, это будет первый магазин компании в Эстонии, сообщил BNS глава IKEA в Эстонии Кристиан Шнайдер.

Строительство двухэтажного магазина обойдется в почти 23 млн евро. Его общая площадь составит почти 30 тысяч квадратных метров. В нем также разместят ресторан, продуктовый рынок и бистро.

Набор сотрудников в будущий магазин уже начался в апреле 2021 года и продлится до лета 2022 года. Всего туда наймут около 300 человек, сказал Шнайдер.

Кроме того, IKEA построит в Тарту пункт планирования и заказов на 1000 квадратных метров, который откроется в конце этого года. "Это место встречи клиентов, основанное на новой концепции IKEA, которая направлена на оказание поддержки в планировании дизайнерских решений IKEA. Например, при проектировании кухонь, гардеробов и тому подобного", - пояснил Шнайдер.

Сейчас у IKEA в Эстонии есть только центр заказов и доставки в Таллине. В Латвии у ритейлера один магазин, в Литве - три.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега". Компания с 2011 года не открывала новые магазины своего классического формата, занимаясь реконструкцией торговых центров. С 2018 года IKEA начала открывать в России небольшие дизайн-студии, а с 2019 года магазины городского формата.

IKEA Эстония Таллин Тарту

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