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IKEA увеличила годовые продажи в России на 31%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Шведская IKEA в 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) увеличила продажи в России на 31% (размер выручки компания не раскрывает). Об этом на онлайн-конференции сообщил гендиректор директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл и назвал минувший год одним из лучших для компании.

Он добавил, что российский рынок стал одним из самых значимых по доле в глобальной выручке IKEA. По его словам, росту способствовали не только продажи в физических магазинах, но и развитие онлайн-продаж, доля которых в структуре общих продаж за время пандемии повысилась с 11-12% до примерно 20% по итогам года.

IKEA видит потенциал для дальнейшего роста онлайн-продаж, добавил Эрнтелл. В 2022 финансовом году их доля может увеличиться до 22-23%, однако многое будет зависеть от развития ситуации с COVID-19.

Сейчас в России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", три магазина нового городского формата "ИКЕА Сити" в Москве, а также несколько дизайн-студий.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Икеа Дом" (управляет магазинами IKEA в РФ) по РСБУ в 2020 календарном году выросла на 6,7%, до 123,1 млрд рублей.

Глобальная розничная выручка Inter IKEA Group в прошлом фингоду увеличилась на 5,8%, до 41,9 млрд евро. На долю онлайн-продаж пришлось 26% от общей розничной выручки. При этом количество посетителей в магазинах сократилось до 775 млн с более чем 1 млрд в допандемийном 2019 фингоду.

IKEA Икеа Понтус Эрнтелл

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