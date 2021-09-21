Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании во вторник одобрило проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

В составе бюджетного пакета проект будет внесен в Госдуму до 1 октября, сообщила пресс-служба правительства.

Бюджет на 2022 г сверстан с профицитом 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП. На 2023 г запланировано превышение доходов над расходами в 434,7 млрд рублей (0,3% ВВП). В 2024 г бюджет станет дефицитным - на 315,3 млрд рублей, или 0,2% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.