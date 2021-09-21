Коррекция рынка акций РФ во вторник оказалась скомканной

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Коррекционный рост рынка акций РФ во вторник вместе с мировыми площадками оказался скомканным из-за слабости нефти, которая вечером растеряла почти весь утренний рост, а также опасений за экономику Китая в свете угрозы банкротства крупнейшего застройщика Evergrande. Индекс МосБиржи остался на уровне предыдущего дня на фоне укрепления рубля, при этом лидировали в росте бумаги "Магнитогорского металлургического комбината", "Газпрома" и "Роснефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3970,48 пункта (+0,02%, в течение торгов индекс поднимался в район 3995 пунктов), индекс РТС - 1712,08 пункта (+0,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,2%.

Доллар просел до 73,11 рубля (-0,32 рубля).

Правительство РФ в целом готово "в качестве эксперимента" разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту.

"Газпром" выиграл аукционы на Восточно-Малыгинский и Восточно-Харасавэйский участки в ЯНАО, сообщили "Интерфаксу" в Роснедрах. Концерн купил эти участки за 17 млрд рублей.

Минэкономразвития РФ повысило прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 3,8% до 4,2%. Ведомство также сохранило прогноз по росту инвестиций в 2021 году на уровне 4,5%.

Бюджет РФ на 2022 год сверстан исходя из предположения, что рекордные прибыли компаний и банков за текущий год принесут государству дополнительно свыше 0,5 трлн рублей посредством дивидендных платежей.

В пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, который был одобрен на заседании правительства во вторник, сказано, что в 2022 году поступления дивидендов увеличатся к 2021 году на 507,9 млрд рублей "за счет изменения чистой прибыли компаний".

Подорожали во вторник акции "ММК" (+3,2%), "Газпрома" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Роснефти" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (-2,3% и -3,4% "префы"), Сбербанка (-1,6% и -1% "префы"), Polymetal (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), ВТБ (-1%), "Норникеля" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги АФК "Система" (-0,6%), UC Rusal (-0,4%), расписки Ozon (-0,4%), акции "Магнита" (-0,3%), "МТС" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, руководство China Evergrande заверяет, что компания сможет пройти мрачный период своей истории, инвесторы сохраняют надежды, что власти КНР не допустят кризиса в строительном секторе. Стоимость газа в Европе вновь оказалась выше $900 за тысячу кубометров, а Госдеп США даже выражает обеспокоенность, что европейским потребителям может не хватить "голубого топлива".

Акции "Газпрома" прибавили в цене более 2%. К 19 сентября заполнение ПХГ в Европе составляло 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже среднего показателя за пять лет. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что необходимо закачать еще около 10 млрд кубометров, чтобы безопасно подойти к зимнему отопительному сезону. Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в минувшую пятницу, что отставание по закачке составляет 30 млрд кубометров, а такой разрыв ликвидировать почти невозможно.

Издание "Коммерсант" сообщает о вероятной готовности правительства разрешить "Роснефти" экспорт газа в объеме 10 млрд кубометров в год через агентское соглашение с "Газпромом". Однако сам "Газпром" регулярно высказывался на данную тему своим несогласием. Поэтому решение во многом зависит от президента РФ. Если же решение будет принято, то это позволит РФ обойти правила третьей энергетической директивы Евросоюза и в полной мере использовать мощности "Северного потока 2" после его запуска. В какой-то степени это будет тот же самый газ "Газпрома", но его налогообложение будет ориентировано на спотовые цены, что является предметом заинтересованности Минфина, отмечает аналитик.

Пока же рынкам предстоит пережить заседание ФРС, итоги которого станут известны в среду. Главный сюрприз от американского регулятора состоит в том, когда он объявит о начале сокращения программы покупки облигаций. Сам факт желания снизить объемы уже не является сюрпризом для рынка.

Демократы в Сенате Конгресса США намерены 1 октября принять решение о потолке госдолга. Поскольку они обладают большинством, то решение может быть принято без учета мнения республиканцев.

Похоже, что первая волна паники на китайских проблемах прошла. Рынки сняли некоторую перекупленность. Однако впереди заседание ФРС и даты уплаты процентов по долгам China Evergrande. То есть концовка недели может оказаться весьма нервной. Завершение дня индексом МосБиржи ниже 4000 пунктов оставляет вероятность дальнейшей коррекции, считает Кочетков.

Как отмечает ведущий эксперт по международным рынкам "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко, американские фондовые индексы во вторник умеренно растут в рамках отскока после падения, для S&P 500 ближайшая поддержка находится на уровне 4260 пунктов, причем есть риски спуска в район 4000 пунктов.

По сообщениям СМИ, банки отказываются выдавать новые кредиты покупателям незавершенных жилых проектов Evergrande. Агентство Fitch Ratings еще 7 сентября снизило рейтинг компании до близкого к дефолтному уровню "CC", ссылаясь на нехватку ликвидности. На этой неделе Evergrande может пропустить процентные платежи по обязательствам, это будет означать технический дефолт. Из-за масштабов компании в экономике Китая в некоторых СМИ ситуацию сравнивают с наступлением кризиса 2008 года после краха Lehman Brothers.

В среду будут опубликованы итоги заседания ФРС (в 21:00 по московскому времени), ожидается более свежая информация о программе количественного смягчения. Ожидается, что сворачивание QE может начаться в конце года. Всплеск инфляции руководство Федрезерва называет временным.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов, в центре внимания инвесторов - решение Конгресса США относительно потолка госдолга, заявления ФРС относительно программы количественного смягчения, а также события вокруг китайского девелопера Evergrande (в четверг компания должна провести процентные выплаты по облигациям). Хотя нервозность рынков после понедельника снизилась, называть текущую ситуацию полностью спокойной и позитивной рано.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями "Сбер Управление активами" Евгений Линчик, возврат к тревожным настроениям возможен при развитии негативной динамики внешних площадок - в этом случае инвесторы вновь обратятся к защитным активам - доллару и золоту.

Эпидемиологическая ситуация в мире немного улучшилась. Был отменен запрет на въезд туристов из европейских стран в США начиная с ноября при условии полной вакцинации от COVID-19 - это положительный сигнал для акций авиаперевозчиков. Добыча в Мексиканском заливе восстановлена не полностью, а в фокусе внимания во вторник - публикация данных по товарным запасам углеводородов в США. Если сокращение предложения в США подтвердится, это может поддержать цены на нефть и краткосрочно направить их к $76,1 за баррель. Однако дальнейший рост котировок марки Brent ограничен из-за настороженного настроения инвесторов на глобальных площадках на фоне риска кризиса китайских девелоперов, считает Линчик.

В США в понедельник индексы акций упали на 1,7-2,2% на новостях из Китая о долговых проблемах застройщика China Evergrande Group; падение Dow Jones (-1,8%) стало максимальным с 19 июля, S&P 500 (-1,7%) и Nasdaq (-2,2%) - с 12 мая. При этом Nasdaq завершил день ниже отметки 15000 пунктов.

Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande.

Во вторник негативная динамика индексов акций в Азии замедлилась (японский Nikkei 225 просел на 2,2%, но гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1-1,5%) и США (индекс S&P 500 подрос на 0,5%, до 4380 пунктов).

Биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. В КНР отмечают осеннее равноденствие, а в Южной Корее - осенний праздник Чхусок.

Котировки акций китайского застройщика China Evergrande Group (-9,4% на бирже Frankfurt Stock Exchange) продолжают снижаться из-за долговых проблем компании. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала.

Число новостроек в США в августе увеличилось на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,615 млн в пересчете на годовые темпы при прогнозах роста на 2% (до 1,56 млн).

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале 2021 года увеличился на $900 млн и составил $190,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в январе-марте отрицательное сальдо составляло $189,4 млрд, а не $195,7 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение дефицита во втором квартале до $191 млрд с объявленного ранее уровня первого квартала, сообщило Trading Economics.

Инвесторы ожидают итогов стартующего во вторник двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Многие эксперты ожидают, что Федрезерв объявит о начале сворачивания программы выкупа активов.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растеряли большую часть роста, отмечающегося впервые за три сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $74,24 за баррель (+0,4% и -1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $70,45 за баррель (+0,2% и -2,3% в понедельник).

Инвесторы оценивают вероятность сокращения спроса на топливо в мире, а также снижение поставок в США после урагана "Ида", отмечает Trading Economics.

Спрос на нефть может не восстановиться до уровня 2019 года на фоне изменений в структуре мирового энергетического баланса, говорится в материалах к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 гг.

Крупнейший производитель нефти в американской части Мексиканского залива Royal Dutch Shell заявил, что ущерб, нанесенный ураганом "Ида" прибрежным предприятиям, приведет к снижению добычи в начале следующего года. По данным на понедельник, около 18% мощностей по добыче нефти и 27% природного газа в американской части залива по-прежнему не возобновили работу после стихийного бедствия.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+13%), "Объединенной вагонной компании" (+12,7%), ПАО "Куйбышевазот" (+11,8% и +10,6% "префы"), "Акрона" (+9,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+6,3% и +26,1% "префы").

Минфин РФ предлагает повысить рентный коэффициент для калийных и фосфатных руд с 3,5 до 8,75, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, внесенных министерством для рассмотрения на заседании правительства во вторник.

На прошлой неделе Минфин в рамках дискуссии о дополнительных изъятиях в бюджет 2022 года представил майнингу предложения по изменению расчета НДПИ с привязкой к мировым ценам на руду. Первоначально предполагалось, что базовая ставка для всех видов руд будет повышена до 6%. Этот механизм планировалось распространить и на отрасль минудобрений.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (-18,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-6,7% и -7%), ПАО "Левенгук" (-4,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-4,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,053 млрд рублей (из них 20,73 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,83 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,17 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").