Рубль в среду утром умеренно подрастает к доллару и евро вслед за нефтяными котировками

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за ценами на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,93-73,09 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9625 руб. (-12,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,535 руб. (-10 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,24 коп. к уровню закрытия 21 сентября, до 78,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,42 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 32,18 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов 22 сентября вслед за ценами на нефть. При этом сдерживающим фактом остается неоднозначная ситуация на мировых площадках. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг китайского застройщика China Evergrande Group, столкнувшегося с долговыми проблемами.

Кроме того, рынок находится в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Как ожидается, выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла прольет свет на сроки сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,09 за баррель, что на 0,98% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,24 за баррель, что на 1,06% выше уровня на закрытие рынка 21 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,61%, китайский CSI 300 - 1,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,1%.

Американские фондовые индексы завершили вторник слабыми и разнонаправленными изменениями после роста в начале сессии. При этом Dow Jones снизился по итогам четвертых торгов подряд. Подъем Nasdaq был обусловлен повышением спроса на акции высокотехнологических компаний после падения их котировок днем ранее.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, увеличилось на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,615 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Эксперты прогнозировали в среднем подъем на 2%.