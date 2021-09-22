Brent подорожала до $75,18 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в среду. Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана "Ида" происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal.

"Общие потери производства в американской части Мексиканского залива в сентябре сейчас оцениваются примерно в 790 тысяч баррелей в сутки, что выше наших ожиданий", - отмечают аналитики Rystad Energy.

К 8:07 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,82 (на 1,1%) , до $75,18 за баррель. За вторник Brent подорожала на $0,44 (на 0,6%), до $74,36 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,81 (на 1,15%), до $71,3 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,35 (на 0,5%), до $70,49 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тысяч баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США обнародует данные о запасах позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3,8 млн баррелей, бензина - на 900 тысяч баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.