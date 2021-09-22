ВТБ стал выдавать вдвое больше кредитов по "Семейной ипотеке"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - После расширения "Семейной ипотеки" на семьи с одним ребенком с 1 июля среднемесячный объем выдачи кредитов на покупку жилья вырос вдвое, сообщила пресс-служба ВТБ.

"Среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля - уже 6 млрд. Эксперты банка прогнозируют дальнейший рост спроса на программу в четвертом квартале", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2021 года клиенты ВТБ оформили более 10 тысяч кредитов на 37 млрд рублей по этой программе. Почти половина выдачи приходится на Москву (4,4 тысячи кредитов на 25,5 млрд рублей), на втором месте Петербург (6,7 млрд), на третьем - Татарстан (3,7 млрд).

"По итогам третьего квартала доля "семейной ипотеки" в общих выдачах жилищных кредитов в ВТБ удвоилась и сейчас составляет почти 10%. Мы видим, что за неполные три месяца объем продаж по ней оказался сопоставим с результатами всего первого полугодия", - сообщил через пресс-службу вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Помимо расширения условий "Семейной ипотеки", свое влияние оказало и снижение максимальной суммы по льготной ипотеке на новостройки, напомнили в банке. Так, под 6,5% теперь можно взять кредит на сумму до 3 млн рублей, в то время как по "семейной" лимиты остались прежними: 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн - для других регионов. Это вызвало перераспределение структуры спроса в сторону программы для семей с детьми.

По оценкам ВТБ, за восемь месяцев текущего года банки выдали 3,5 трлн рублей по жилищным кредитам - на 62% больше прошлогоднего показателя. Из них почти 700 млрд приходится на ВТБ. К концу года аналитики ожидают итога в 5 трлн рублей - впервые в истории российского рынка.

Программа "Семейная ипотека" была запущена в 2018 году для семей, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. С 1 июля 2021 года ее расширили и на семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Действие программы продлили с конца 2022 года до 1 марта 2023 года.