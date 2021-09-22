Акционеры "Мегафона" получат 70 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Мегафона" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 69,998 млрд рублей, следует из материалов компании. Кроме того, они утвердили дивиденды по итогам I полугодия 2021 года в размере 112,9 рубля на обыкновенную акцию.

Это первая выплата дивидендов "Мегафона" с 2018 года. Тогда оператор, находившийся в статусе публичной компании, отказался от выплаты дивидендов по результатам 2017 года. В том же году "Мегафон" провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, в 2019 году компания ушла с Московской биржи.

"Мегафон" на 100% принадлежит структурам холдинга USM (50% у ООО "ЮэСэМ Телеком", 50% - у ООО "АФ Телеком Холдинг"). По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "АФ Телеком Холдинг" на 100% принадлежит "ЮэСэМ Телекому". "ЮэСэМ Телеком", в свою очередь, на 80% принадлежит ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ", по 10% - у гендиректора USM и председателя совета директоров "Мегафона" Ивана Стрешинского, а также у члена совета директоров телеком-компании Антона Черепенникова.