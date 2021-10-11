Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Гендиректор "Мегафона" допустил возвращение компании на биржу

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан сказал РБК, что не исключает возможности возвращения оператора на биржу.

"Если в какой-то момент поймем, что мы как оператор готовы к этому шагу, будем его обсуждать. Каких-то противопоказаний нет. В утвержденном финансовом плане такая гипотетическая возможность заложена", - сообщил он.

Ранее в октябре председатель совета директоров "Мегафона" Иван Стрешинский говорил "Коммерсанту", что статус непубличной компании позволяет "Мегафону" делать "нестандартные ходы" без оглядки на других акционеров.

"Мегафон" провел делистинг с Лондонской биржи в 2018 году, а в 2019 году ушел с Московской биржи.

По словам Помбухчана, "Мегафон", который уходил с LSE, чтобы, в частности, расширить партнерства с госструктурами, проводить более рискованные сделки и перестать выплачивать дивиденды, выполнил все задачи, которые ставились при делистинге.

В конце сентября акционер "Мегафона" впервые с 2018 года утвердил выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 70 млрд рублей. Помимо этого, по итогам I полугодия 2021 года были утверждены дивиденды в 112,9 рубля на обыкновенную акцию.

"Мегафон" на 100% принадлежит структурам холдинга USM (50% у ООО "ЮэСэМ Телеком", 50% - у ООО "АФ Телеком Холдинг"). По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "АФ Телеком Холдинг" на 100% принадлежит "ЮэСэМ Телекому". "ЮэСэМ Телеком", в свою очередь, на 80% принадлежит ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ", по 10% - у гендиректора USM и председателя совета директоров "Мегафона" Ивана Стрешинского, а также у члена совета директоров телеком-компании Антона Черепенникова.

Хачатур Помбухчан Мегафон Иван Стрешинский USM

Новости по теме

Новости

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор

"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор

"Ренессанс страхование" объявило параметры предстоящего IPO

Цены на нефть достигли максимумов за несколько лет

Цены на нефть достигли максимумов за несколько лет

Чижов посоветовал ЕС увидеть в РФ партнера ради разрешения газового кризиса

Более 130 стран согласились ввести минимальный налог для корпораций в 15%

Совет директоров "Делимобиля" в преддверии IPO пополнился экс-премьером Италии

Экспорт легковых авто из РФ в августе рухнул на треть на фоне дефицита чипов

Экспорт легковых авто из РФ в августе рухнул на треть на фоне дефицита чипов

Контейнерные линии продолжают менять график захода судов в дальневосточные порты

Дело на экс-вице-президента "ПИК" Лефеля завели по заявлению самой группы

Дело на экс-вице-президента "ПИК" Лефеля завели по заявлению самой группы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });