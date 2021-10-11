Гендиректор "Мегафона" допустил возвращение компании на биржу

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан сказал РБК, что не исключает возможности возвращения оператора на биржу.

"Если в какой-то момент поймем, что мы как оператор готовы к этому шагу, будем его обсуждать. Каких-то противопоказаний нет. В утвержденном финансовом плане такая гипотетическая возможность заложена", - сообщил он.

Ранее в октябре председатель совета директоров "Мегафона" Иван Стрешинский говорил "Коммерсанту", что статус непубличной компании позволяет "Мегафону" делать "нестандартные ходы" без оглядки на других акционеров.

"Мегафон" провел делистинг с Лондонской биржи в 2018 году, а в 2019 году ушел с Московской биржи.

По словам Помбухчана, "Мегафон", который уходил с LSE, чтобы, в частности, расширить партнерства с госструктурами, проводить более рискованные сделки и перестать выплачивать дивиденды, выполнил все задачи, которые ставились при делистинге.

В конце сентября акционер "Мегафона" впервые с 2018 года утвердил выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 70 млрд рублей. Помимо этого, по итогам I полугодия 2021 года были утверждены дивиденды в 112,9 рубля на обыкновенную акцию.

"Мегафон" на 100% принадлежит структурам холдинга USM (50% у ООО "ЮэСэМ Телеком", 50% - у ООО "АФ Телеком Холдинг"). По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "АФ Телеком Холдинг" на 100% принадлежит "ЮэСэМ Телекому". "ЮэСэМ Телеком", в свою очередь, на 80% принадлежит ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ", по 10% - у гендиректора USM и председателя совета директоров "Мегафона" Ивана Стрешинского, а также у члена совета директоров телеком-компании Антона Черепенникова.