Нефть Brent подорожала до $75,52 за баррель после данных о запасах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в среду после выхода официальных данных о запасах в США.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 по московскому времени подорожали на $1,16 (на 1,56%) - до $75,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $1,09 (на 1,55%) - до $71,58 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 3,47 млн баррелей и составили 221,62 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,55 млн баррелей, до 129,34 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,47 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана "Ида" происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal.

"Общие потери производства в американской части Мексиканского залива в сентябре сейчас оцениваются примерно в 790 тыс. баррелей в сутки, что выше наших ожиданий", - отмечают аналитики Rystad Energy.

В центре внимания на этой неделе также находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Итоги двухдневного заседания Федрезерва будут обнародованы в 21:00 по московскому времени. Центробанк также опубликует свежие прогнозы для ВВП, безработицы и инфляции в США. Кроме того, будет обнародован точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок.

По итогам заседания ФРС, как надеются эксперты, прольет свет на дальнейшую судьбу масштабной программы количественного смягчения (QE).