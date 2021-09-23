В "Газпром нефти" готовы наращивать добычу быстрее, чем определено квотами ОПЕК+

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" способна увеличить добычу нефти даже быстрее, чем определено текущими квотами ОПЕК+, заявил журналистам заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев в кулуарах конференции SPE Annual Technical Conference в Дубае.

Он отметил важность балансирующего механизма в виде соглашения ОПЕК+, которое в целом задало политику на горизонт до конца следующего года. Кроме того, действуют механизмы краткосрочных поправок, учитывающих текущую рыночную ситуацию, добавил топ-менеджер.

"У меня нет никаких сомнений в том, что этот механизм обеспечит стабильную ситуацию на рынке, как бы ни действовали краткосрочные факторы. Мы при этом, если потребуется наращивать объемы добычи быстрее, чем было объявлено, к этому готовы", - сказал Яковлев.

Текущие квоты ОПЕК+ в целом соответствуют ситуации на рынке, отметил Яковлев.

"По большому счету, я думаю, что (квоты ОПЕК+) отвечают (ситуации на рынке - ИФ). Все-таки это решения, которые принимаются на уровне стран-участниц, которые с определенной периодичностью собираются, обмениваются мнениями и принимают решения", - сказал он.