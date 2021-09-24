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Нефть Brent подорожала до $77,34 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом фьючерсы на WTI находятся на максимуме со 2 августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:53 по московскому времени составляет $77,34 за баррель, что на $0,09 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,06 (1,4%) - до $77,25 за баррель, максимального уровня с середины июля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,32 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,07 (1,5%) - до $73,30 за баррель.

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Поддержку рынку оказывают растущий спрос на топливо и опубликованные ранее на этой неделе данные о сокращении запасов нефти в США, пишет Trading Economics.

Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не восстановлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе.

Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

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Тем временем эксперты Bank of America (BofA) прогнозируют, что добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с). В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет газета Financial Times.

Рост добычи в Штатах скажется на балансе спроса и предложения на мировом рынке, смягчив опасения экспертов, связанные с возможным дефицитом поставок, отмечают в BofA. Эксперты банка, однако, полагают, что даже в случае быстрого наращивания добычи американскими компаниями, цены на нефть останутся выше $70 за баррель в следующем году и могут подняться до $100 за баррель.

нефть

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