Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,4-0,6%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящий импульс blue chips на фоне подъема мировых площадок и нефти (Brent превысила $76 за баррель) после заседания Федрезерва США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,4-0,6%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4055,94 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1755,19 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 72,79 рубля (-0,19 рубля).

США задумались о новых антироссийских санкциях

К умеренно негативным новостям можно отнести известие, что Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть введение санкций против 35 видных представителей российских властей и бизнесменов, которые, по мнению комитета, имеют отношение к нарушению прав человека.

Кроме того, конгрессмен от Демократической партии США Брэд Шерман внес поправку в оборонный бюджет на 2022 год, которая, в частности, предлагает ввести санкции, запрещающие американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространить запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

Подорожали акции "Магнита" (+2%), "АЛРОСА" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Норникеля" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), "Газпрома" (+1%), "НЛМК" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), Московской биржи (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), расписки Ozon (+0,6%), бумаги "Газпром нефти" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "Татнефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,2%), UC Rusal (-1,1%), Polymetal (-1,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ситуация на внешних рынках утром в четверг слабо позитивная. Однако оптимизма может хватить, чтобы российский рынок акций продолжил рост, хотя вряд ли он будет активным. Рубль продолжает укрепление.

Большинство азиатских индексов в "плюсе" на фоне достаточно мягкой позиции ФРС, также дорожает нефть, хотя промышленные металлы немного скорректировались.

В четверг публикуются предварительные индексы деловой активности по различным странам. Банку Англии, который проводит заседание, придется каким-то образом реагировать на разогрев инфляции в августе, хотя вряд ли решение по ставке будет столь поспешным. Далее в США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго, будут опубликованы традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Сводный индикатор деловой активности США мог подняться в сентябре до 58,3 пункта с 55,4 пункта в августе. Далее выйдет индекс опережающих экономических индикаторов США. В России акции ММК торгуются последний день с дивидендами 3,53 руб.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова отмечает, что сохранение сильного спроса, несмотря на завершение автосезона, играет в "плюс" нефти. На заседании ФРС особо негативной риторики не было, поэтому котировки нефти никак на него не отреагировали. На фоне преобладания позитивного сантимента ожидается краткосрочное закрепление цен на нефть Brent в зоне $76-78 за баррель.

В США в среду индексы акций выросли на 1% после итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Итоги сентябрьского заседания ФРС

Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд).

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) показал, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году, причем трое из них полагают, что ставка в следующем году будет увеличена дважды. ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,9% с ожидавшихся в июне 7%, а на 2022 год - повысила до 3,8% с 3,3%. Ожидания относительно темпов роста потребительских цен (индекс PCE) в текущем году повышены до 4,2% с 3,4%, в следующем - до 2,2% с 2,1%.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС может объявить о старте сворачивания программы выкупа активов уже на следующем заседании в ноябре, и не исключено завершение программы выкупа активов к середине следующего года. По словам Пауэлла, ФРС "легко" может начать сокращение выкупа активов уже в ноябре в случае сильных данных по рынку труда.

Поддержку рынку также оказало некоторое ослабление опасений по поводу финансовых проблем китайского застройщика China Evergrande Group, пишет The Wall Street Journal.

В понедельник компания пропустила платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. Между тем Hengda Real Estate, ключевое подразделение Evergrande, в среду подтвердило осуществление процентных выплат по внутренним облигациям в срок. Как сообщается в биржевых документах компании, Hengda выплатит инвесторам 232 млн юаней ($35,9 млн) в четверг.

В четверг в Азии также преобладает рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником осеннего равноденствия, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,4%).

Председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь сообщил в четверг, что главным приоритетом компании является предоставление помощи инвесторам для того, чтобы они смогли получить прибыль от продуктов застройщика.

Однако пока не ясно, осуществит ли компания процентные выплаты в размере $83,5 млн по пятилетним долларовым бондам - вопрос, который больше всего волнует иностранных инвесторов.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают подъем после публикации накануне доклада министерства энергетики США, показавшего снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $76,27 за баррель (+0,1% и +2,5% в среду), ноябрьская цена WTI - $72,31 за баррель (+0,1% и +2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,48 млн баррелей (до 413,96 млн баррелей) при прогнозах снижения на 2,45-3,8 млн. Сокращение запасов нефти отмечено по итогам седьмой недели подряд. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Royal Dutch Shell в среду сообщила о возобновлении работы ключевого трубопровода, по которому осуществляется транспортировка нефти сорта Mars, добываемого в Мексиканском заливе, нефтеперерабатывающим предприятиям, расположенным на побережье Луизианы.

Внимание рынка переключается на проблему дефицита поставок природного газа, в частности в Европе, которая может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.