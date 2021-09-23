Индекс МосБиржи превысил 4050 пунктов по итогам торгов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг завершил торги в плюсе вслед за ростом мировых площадок и котировок нефти после заседания Федрезерва США, хотя в течение дня отмечалась локальная коррекционная просадка. В лидерах роста выступили бумаги "Магнита", а тормозили подъем просевшие котировки Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% и составил 4052,14 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1753,21 пункта; динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 5,2%.

Доллар подешевел на 15 копеек, до 72,82 рубля.

К умеренно негативным новостям можно отнести известие, что Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть введение санкций против 35 видных представителей российских властей и бизнесменов, которые, по мнению комитета, имеют отношение к нарушению прав человека.

Кроме того, конгрессмен от Демократической партии США Брэд Шерман внес поправку в оборонный бюджет на 2022 год, которая, в частности, предлагает ввести санкции, запрещающие американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространить запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

Подорожали в четверг акции "Магнита" (+5,2%), расписки Ozon (+2,1%), бумаги "НЛМК" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Яндекса" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), UC Rusal (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), акции "Аэрофлота" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

HSBC повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" с "держать" до "покупать", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $18,5 за штуку.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,5%), Polymetal (-2,5%), АФК "Система" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), Сбербанка (-0,4% и -0,1% "префы"), "МТС" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Днем индексы уходили в "минус" на фоне фиксации прибыли после рывка в предыдущий торговый день. В Великобритании разорились две розничные компании, поставляющие газ потребителям, в США Палата представителей проголосовала за санкции против российского госдолга на вторичном рынке (после одобрения оборонного бюджета в палате представителей законопроект направится в Сенат, а затем на подпись президенту США). Инфляция в России продолжает ускоряться, что повышает вероятность очередного повышения ставки на октябрьском заседании ЦБ РФ, а это уже создание альтернативы рынку акций в виде высокодоходных облигаций и депозитов.

Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд).

Глава Федрезерва заявил на пресс-конференции, что ФРС может объявить о старте сворачивания программы выкупа активов уже на следующем заседании в ноябре, и не исключено завершение программы выкупа активов к середине следующего года. По словам Пауэлла, ФРС "легко" может начать сокращение выкупа активов уже в ноябре в случае сильных данных по рынку труда.

В четверг в Азии преобладал рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником осеннего равноденствия, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,2%), "плюсует" Европа (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 1,3% и превысил 4450 пунктов).

Председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь сообщил в четверг, что главным приоритетом компании является предоставление помощи инвесторам для того, чтобы они смогли получить прибыль от продуктов застройщика. Компания подтвердила осуществление процентных выплат по внутренним облигациям в срок (в четверг ожидаются выплаты инвесторам 232 млн юаней, или $35,9 млн).

Однако пока не ясно, осуществит ли компания процентные выплаты в размере $83,5 млн по пятилетним долларовым бондам - вопрос, который больше всего волнует иностранных инвесторов.

На нефтяном рынке цены вернулись к росту, подогретому ранее статистикой Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года. К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,4%, до $77,24 за баррель (+2,5% в среду), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,7%, до $73,45 за баррель (+2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,48 млн баррелей (до 413,96 млн баррелей) при прогнозах снижения на 2,45-3,8 млн. Сокращение запасов нефти отмечено по итогам седьмой недели подряд. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Внимание рынка переключается на проблему дефицита поставок природного газа, в частности, в Европе, которая может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+11% и +8,7% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9% и +31,1% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+5,8%), "КАМАЗа" (+4,9%), ПАО "Белуга групп" (+4,3%), ГДР EMC (+3,9%), бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+3,6%), "Русснефти" (+3,4%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (-7,8% и -30,8% "префы"), ПАО "Южный Кузбасс" (-4,7%), ОАО "GTL" (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 96,6 млрд рублей (из них 20,75 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,95 млрд рублей на акции "Норникеля").