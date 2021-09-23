Carlsberg купил 75% российской крафтовой пивоварни Konix Brewery

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российская "дочка" Carlsberg Group - "Хоппи Юнион" - приобрела 75% в крафтовой пивоварне Konix Brewery. Сделка была закрыта в конце августа, сообщила пресс-службаа Carlsberg.

По условиям контракта оставшиеся 25% долей будут принадлежать основателю Konix Brewery - Олегу Татуеву, который останется директором предприятия и сохранит все полномочия как лидер проекта. На предприятии сохранится команда и прежняя бизнес-модель.

Гендиректор "Хоппи Юнион" Игорь Майоркин через пресс-службу назвал главной задачей компании как нового акционера Konix Brewery - "укрепить позиции бренда на российском рынке крафтового пива".

"Хоппи Юнион" (на 100% принадлежит Carlsberg) работает в сегменте неиндустриального пива, управляет Горьковской пивоварней в Нижнем Новгороде и владеет 50% акций новосибирской пивоварни "Ар Си Брю" (бренд BrewMoose). Кроме того, компания управляет сетью специализированных пивных магазинов Tank&Hopper.

Konix Brewery была основана в городе Заречном (город-спутник Пензы) в 2002 году. С 2008 года пивоварня выпускает экспериментальные сорта пива. В настоящее время компания производит более 40 сортов пива, включая Indian Pale Ale (IPA), Pilsner, Stout, безалкогольное пиво, сидр.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Кроникс Бревери" в 2020 году составила 245 млн рублей, чистый убыток - 567 тыс. рублей (в 2019 году компания была прибыльной - чистая прибыль составила 12,3 млн рублей).

Выручка ООО "Хоппи Юнион" в 2020 году составила 8,2 млрд рублей, чистая прибыль - 871,1 млн рублей.

Основной бизнес-единицей Carlsberg Group в России является пивоваренная компания "Балтика" (бренды "Балтика", Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664 и др.). "Балтика" - второй по величине производитель пива в России. По данным "СПАРКа", выручка ООО "Пивоваренная компания "Балтика" в 2020 году составила 75,8 млрд рублей, чистая прибыль - 8,2 млрд рублей.