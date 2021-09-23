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"М.Видео-Эльдорадо" купит кредитную платформу "Директ Кредит" за 1,3 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") одобрил проект по развитию финтех-направления в рамках группы и приобретение с этой целью 100% в кредитной платформе "Директ Кредит".

Сумма сделки может составить около 1,3 млрд рублей, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо". Она должна быть закрыта до конца 2021 года. На нее уже получено одобрение ФАС.

В дальнейшем ритейлер планирует развивать "Директ Кредит" как ведущего провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров.

Приобретение технологичной платформы, на которую уже приходится существенная доля кредитных сервисов "М.Видео-Эльдорадо", и ее интеграция в периметр группы также позволит оперативно повысить качество клиентского сервиса и улучшить экономику кредитных продуктов, отметили в компании.

"Директ Кредит" (ООО "Директ Кредит Центр") - крупнейший кредитный брокер в России и занимает 25% рынка POS-кредитования. К платформе подключено более десятка банков и финансовых организаций. Среди ее клиентов крупные и средние розничные сети и e-commerce игроки, в том числе "МТС", Ozon, "Ситилинк", "Ростелеком" и др. В 2020 году через "Директ Кредит" было выдано около 2 млн займов на общую сумму 74,2 млрд рублей, 34% которых приходится на онлайн-кредиты. В компании работает более 3 тысяч сотрудников.

ООО "Директ Кредит Центр" принадлежит холдингу SFI (ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции"). У "М.Видео-Эльдорадо" и SFI общий бенефициар - Саид Гуцериев (возглавляет совет директоров ритейлера).

Стоимость "Директ Кредита" подтвердила консалтинговая компания KPMG.

Для финансирования сделки "М.Видео-Эльдорадо" планирует использовать собственные средства.

Сейчас "М.Видео-Эльдорадо" предоставляет покупателям кредитные продукты от более чем десяти банков и кредитных организаций в магазинах и онлайн, сотрудничая как с платформой "Директ Кредит", так и с другими партнерами. Кредитная платформа имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с прямой работой с банками - покупатель может отправить заявку одновременно в несколько банков, отметил ритейлер.

"Запуск финтех-платформы на основе ведущего кредитного сервиса полностью соответствует стратегии "М.Видео-Эльдорадо" по созданию лучшего покупательского опыта формата OneRetail, то есть и онлайн, и в магазинах", - отметил через пресс-службу гендиректор компании Александр Изосимов.

В 2020 году на кредитные продажи пришлось 17% GMV "М.Видео-Эльдорадо", причем наиболее активно вырос сегмент онлайн-кредитования, увеличившийся за год в 2,4 раза, сообщил он.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших в России ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники - была создана на базе ПАО "М.Видео" в 2018 году, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у своего акционера - группы "Сафмар".

Основным бенефициаром "М.Видео-Эльдорадо" является Саид Гуцериев - его структурам Ericaria Holdings и Weridge Investments Limited принадлежит 60% акций ритейлера.

На конец июня группа объединяла 1137 магазинов. Выручка ритейлера по итогам первого полугодия 2021 года выросла на 22,3%, до 212,8 млрд рублей, EBITDA - на 37,1%, до 18,3 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 18%, до 6,4 млрд рублей (показатели по МСФО).

М.Видео-Эльдорадо Директ Кредит SFI Саид Гуцериев Александр Изосимов

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