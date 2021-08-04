Михаил Гуцериев покинет совет директоров ПАО "Сафмар финансовые инвестиции"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" планирует сократить количественный состав совета директоров холдинга с 11 до 9 человек, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров холдинга, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Такое сокращение необходимо "в силу планируемого выхода из состава совета директоров двух членов", говорится в материалах.

Акционерам предложено обсудить это 24 августа. Собрание пройдет в заочной форме.

Источники, знакомые с планами холдинга, сообщили "Интерфаксу", что состав совета директоров холдинга могут покинуть бизнесмен Михаил Гуцериев и замглавы ПФГ "Сафмар", руководитель блока развития стратегии группы и проектного управления активами Светлана Сагайдак.

Михаил Гуцериев входит в совет директоров "Сафмар финансовые инвестиции" с августа 2017 года, его переизбрали на новый срок и на 2021-2022 корпоративный год (он был выдвинут в совет директоров до введения в его отношении санкций ЕС, а переизбран уже после). Сагайдак стала членом совета холдинга впервые в июне 2021 года.

Ранее Михаил Гуцериев уже принял решение выйти из состава совета директоров "Русснефти", в котором был председателем. Вместе с Гуцериевым совет также покинула Сагайдак.

"Мы будем готовы предоставить комментарии по новому составу совета директоров только после внесения изменений в устав, а также после других необходимых корпоративных процедур, которых до начала работы совета директоров в новом количественном составе будет еще несколько. Поэтому пока комментарии на эту тему преждевременны", - отметили "Интерфаксу" в пресс-службе "Сафмар финансовые инвестиции".

Сейчас в совет директоров "Сафмар финансовые инвестиции", помимо Сагайдак и Михаила Гуцериева, входят Саид Гуцериев, гендиректор "Сафмар финансовые инвестиции" Авет Миракян, финансовый директор этого холдинга Олег Андриянкин, профессор департамента финансов факультета экономических наук НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Олег Вьюгин, президент Финансового университета при правительстве РФ Алла Грязнова, генеральный директор ООО "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко, бывший вице-президент Бинбанка Александр Мякенький, замгендиректора "Эксперт РА" Сергей Назаров, член правления "М.Видео" Билан Ужахов.

21 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. Михаил Гуцериев попал под эти санкции за поддержку официального Минска. Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию, а сам он теряет право въезжать на территорию ЕС. К тому же гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства, включенным в этот санкционный список лицам.

Санкции против Михаила Гуцериева, введенные ЕС, не затрагивают компанию "Сафмар финансовые инвестиции", ранее сообщал сам холдинг со ссылкой на заключения нескольких ведущих мировых юридических фирм. "Михаил Гуцериев не владеет долей участия в "Сафмар финансовые инвестиции" и не контролирует холдинг или его дочерние предприятия. Обоснование включения Михаила Гуцеривева в санкционный список содержит отсылку к бренду "Сафмар". Однако использование холдингом данного бренда не означает наличия контроля над ним со стороны Михаила Гуцериева и не указывает на факт владения им долей в "Сафмар финансовые инвестиции", - отмечалось в информационном сообщении.

Основным владельцем "Сафмар финансовые инвестиции" является сын Михаила Гуцериева - Саид Гуцериев. Бизнесмен еще в начале 2019 года продал свою долю Саиду.

"Сафмар финансовые инвестиции" - публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний. Акционерами "Сафмар финансовые инвестиции" являются его 100%-ные "дочки" Weridge Investments Limited (34,3%) и Barigton Holdings Limited (19,9%). АО "Даглис" бизнесмена Саида Гуцериева владеет 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одна его компания Lanbury Trading Limited - 16,7%. Страховой компании "ВСК" принадлежит 1,7%. Сам холдинг владеет 3% казначейских акций. Коэффициент free float "Сафмар финансовые инвестиции" составляет 10,7%.

"Сафмар финансовые инвестиции" владеет 11,1% в "Русснефти" (1,5% напрямую и 9,6% через Weridge Investments Limited), 49% акций страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", 10% в ПАО "М.Видео", 100% в небольшом НПФ "Моспромстрой-Фонд" и в "Директ кредит центр", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.