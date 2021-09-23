Лоукостер авиакомпании S7 запустится под брендом Citrus

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Лоукостер S7, о планах создания которого авиакомпания объявила в июле этого года, будет запущен под брендом Citrus.

"Название не только отражает цель авиакомпании - соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий", - поясняет S7 в своем пресс-релизе.

Маршрутная сеть лоукостера будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области. Полеты будут осуществляться на Airbus A320neo. "Уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров. В первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на 6-8 воздушных судов ежегодно. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов", - говорится в пресс-релизе S7.

Пассажиропоток нового низкобюджетного перевозчика в первый год его работы планируется на уровне около 1 млн человек, с 2024 года - 6-7 млн пассажиров. Старт полетов запланирован на июль 2022 года.

S7 летом 2021 года объявила о планах запуска собственного низкобюджетного перевозчика с июля 2022 года.

Совладелица S7 Татьяна Филева говорила, что в качестве потенциальных аэропортов базирования рассматриваются Омск, Челябинск, Казань. Владеющий холдингом "Новапорт" бизнесмен Роман Троценко в начале сентября говорил, что авиакомпания выбрала для базировки лоукостера аэропорты Новосибирска, Воронежа, Челябинска и Тюмени.