S7 анонсировал запуск регионального лоукостера на июль 2022 года

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - S7 планирует запуск дочерней авиакомпании-лоукостера в июле 2022 года, говорится в презентации компании, с которой выступила совладелица, глава совета директоров S7 Татьяна Филева на пресс-конференции в среду.

Лоукостер свяжет регионы России, уточнила Филева. Он будет летать на Airbus A320neo на 186 кресел. К 2024 году, как ожидается, в парке компании будет 24 самолета, пассажиропоток к этому времени должен превысить 7 млн человек.

Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 2,5-3 млрд руб., уточнила Филева. Привлекать финансового партнера или брать кредит под проект, по ее словам, не планируется. Окупить инвестиции S7 рассчитывает за четыре года.

S7 - крупнейшая в РФ частная авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец прошлого года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей: Татьяны и Марии.