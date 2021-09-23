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Глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков покинет компанию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков покидает компанию, следует из его поста в фейсбуке.

Он отметил, что продолжит консультировать e-commerce проект.

Представитель "Яндекс.Маркета" подтвердил эту информацию. Гришаков покинет сервис в сентябре и займется развитием новых проектов за пределами "Яндекса".

Руководители основных блоков "Яндекс.Маркета" перейдут в прямое подчинение Даниила Шулейко, который возглавляет бизнес-группу "Яндекса" по e-commerce и ridetech.

Гришаков работал в "Яндексе" с 2015 года. Сначала он занимал пост коммерческого директора, в 2017 году возглавил "Яндекс.Маркет".

Во время его руководства на базе сервиса было создано одноименное совместное предприятие, оно принадлежало "Яндексу" и Сбербанку. За этот период сервис прошел путь от агрегатора товаров до создания полноценного маркетплейса.

Тем не менее, в 2020 году в результате "развода" с банком "Яндекс.Маркет" вновь отошел интернет-компании. В сентябре 2021 года юрлицо сервиса было ликвидировано в результате присоединения к ООО "Яндекс".

E-commerce на сегодня одно из приоритетных направлений "Яндекса", в который компания активно инвестирует. Так, на весь сегмент e-commerce (помимо "Яндекс.Маркета" включает Еду и Лавку) в этом году будет направлено $650 млн, в следующем году инвестиции прогнозируются на сопоставимой основе.

Максим Гришаков Яндекс.Маркет

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