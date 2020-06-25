"Яндекс.Большие.Деньги", или развод по соглашению сторон. Обобщение

"Яндекс" и Сбербанк поделят совместно нажитые проекты, так и не создав русский Amazon

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Амбициозный союз "Яндекса" и Сбербанка, который всего два года назад анонсировал создание русского Amazon, распался, так и не достигнув поставленной цели.

Теперь компаниям предстоит завершить оформление раздела так называемого нажитого имущества - их дебютного проекта "Яндекс.Деньги" и агрегатора "Яндекс.Маркет".

Впрочем, само решение, в отличие от выбора даты и времени публичного заявления, не стало неожиданностью - слухи о завершении партнерства по всем проектам ходили по рынку в течение полутора лет. Счастья в этом союзе не было, иначе два гиганта с почти неограниченными возможностями явно добились бы большего за отведенный их партнерству срок.

"Яндекс", и без того накопивший на счетах огромные суммы, после завершения всех объявленных в ночь на среду сделок существенно нарастит свою "кубышку". Впрочем, окончательное превращение в "IT-Сургутнефтегаз" компании не грозит: впереди, вероятно, выкуп доли партнера в СП с Uber, расходы на строительство штаб-квартиры и инвестиции в новые направления бизнеса, которые пока сжигают кэш, а не приносят его.

В российских реалиях успешной частной компании от партнера нужен не только финансовый ресурс. И Герман Греф в совете директоров - это не просто экспертиза топ-чиновника и топ-банкира. "Яндекс", обладающий богатой историей непростых контактов с суровой действительностью за пределами прекрасного IT-мира, в новую реку берет с собой сразу нескольких партнеров, которые помогут не утонуть.

Сбербанк, который отношениями с "Яндексом" давно и очевидно тяготился, пытаясь создать ему конкуренцию везде, где это не запрещали юристы, теперь сможет действовать без оглядки на старые договоренности. И 20 млрд рублей прибыли от развода с "Яндексом", вполне возможно, инвестирует как раз в усиление позиций в e-commerce.

Вначале была "золотая акция"

"Яндекс" и Сбербанк были связаны достаточно тесными отношениями на протяжении более десяти лет. Началом послужила передача госбанку "золотой акции" интернет-компании за символический 1 евро в 2009 году. Такое решение было принято с целью обезопасить российский "Яндекс" от чрезмерного иностранного вмешательства в капитал компании, которая на тот момент готовилась к IPO на Nasdaq.

Хоть у Сбербанка с "золотой акцией" и появились возможности блокировать продажу более 25% акций "Яндекса", госбанк играл роль "белого рыцаря", а не контролера, и лишний раз не вмешивался в дела компании. Акция была передана в специально созданный Фонд общественных интересов только в конце 2019 года вместе с реструктуризацией корпоративного управления "Яндекса" (предпосылками к корпоративным изменениям снова стали опасения государства - ИФ). Права нового обладателя были существенно расширены.

Постепенно отношения между Сбербанком и "Яндексом" дозрели до создания совместных предприятий. Первым из них стало СП "Яндекс.Деньги", созданное в 2013 году. Доли в образованной платежной системе были распределены следующим образом: Сбербанк получил 75% сервиса за $60 млн, "Яндекс" сохранил за собой 25% + 1 рубль. По соглашению сторон, интернет-компания не могла развивать собственные финансовые сервисы вне СП.

Вторым проектом партнеров стало СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет", сделка по его созданию была закрыта в апреле 2018 года. Стороны получили по 45% в СП, еще 10% осталось на мотивационную программу для сотрудников. Все СП на тот момент оценивалось в 60 млрд рублей. Согласно расчетам "Ренессанс Капитала", сейчас 100% "Яндекс.Маркета" можно оценить примерно в 87 млрд рублей.

"Мы хотим построить на базе "Яндекс.Маркета" российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится", - говорил тогда Греф.

Компания должна была сфокусироваться на трех направлениях: создание маркетплейса ("Беру"), развитие трансграничной онлайн-торговли (Bringly), развитие сервиса "Яндекс.Маркет".

Мы делили апельсин

Несмотря на постоянные заявления "Яндекса" и Сбербанка об активном развитии "Яндекс.Маркета", сообщения СМИ о разладе отношений начали появляться в скором времени после закрытия сделки (стороны опровергали их до последнего).

Интерес к этой теме сохранялся, в том числе, благодаря событиям, косвенно связанным со слухами. Так, в конце 2019 года закрылось трансграничное направление "Яндекс.Маркета" Bringly, которое и должно было стать фундаментом для российского Amazon. Тогда же Сбербанк в качестве нового партнера выбрал Mail.ru Group - основного конкурента "Яндекса" на рынке. Образованная коалиция создала совместное предприятие в области O2O-сервисов на базе Delivery Club и "Ситимобил", а госбанк получил косвенную долю в Mail.ru.

Официальное подтверждение слухов стороны закрепили заключением рамочного соглашения о разделе активов 23 июня.

Согласно документу, "Яндекс" выкупит долю кредитной организации в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд руб. Одновременно Сбербанк выкупает долю партнера в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб., и всего "Яндексу" придется заплатить 39,6 млрд руб., то есть около $570 млн.

Сбербанк при этом ожидает, что совокупная прибыль от сделки составит порядка 20 млрд рублей, окончательный размер будет понятен на момент определения транзакции.

Герман Греф, который входит в совет директоров "Яндекса" с 2014 года, останется в нем до созыва годового собрания акционеров. Его полномочия в качестве члена совета истекают в 2020 году, а сам Греф "в будущем не предполагает своего дальнейшего участия в этом коллегиальном органе управления компании "Яндекс", сообщил банк.

Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года. При этом обратный выкуп "Яндекс.Маркета" потребует одобрения ФАС. После этого "Яндекс" и Сбербанк намерены развивать разделенные активы самостоятельно: "Яндекс.Маркет" ждет обновление стратегии, а "Яндекс.Деньги" - ребрендинг и изменение названия до конца года.

"При создании СП "Яндекс.Маркет" были амбиции сделать подобие русского Amazon, но получается, что за то время, пока СП действовало, появились "Aliexpress Россия" с большими инвестициями, также усилились Ozon и Wildberries. Рынок изменился, и, наверное, говорить о создании какого-то одного крупного игрока уже неправильно", - считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, указывая на то, что теперь "Яндекс.Маркет" будет развиваться самостоятельно в условиях конкурентного рынка.

С выходом из "Яндекс.Денег" интернет-компания получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. Сейчас, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Яндекс" ожидает согласие Роспатента на регистрацию товарного знака "Яндекс.Инвестиции", который, по данным The Bell, может быть связан с совместным финтех-проектом интернет-компании и ВТБ.

Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский на телефонной конференции с аналитиками подтвердил, что развитие финтех-направления находится на повестке дня. По его словам, компания рассматривает различные варианты, в том числе с помощью партнерств или приобретения активов.

"С момента, как мы закроем сделку с "Яндекс.Деньги", у нас больше не будет никаких обязательств. Мы хотим заниматься финтехом и надеемся, что сможем сказать об этом подробнее в течение нескольких кварталов", - сказал Абовский.

Синий - это новый зеленый

Одновременно с заявлением о разводе "Яндекс" сообщил, что компания собирается привлечь инвестиции на $800 млн, в том числе $200 млн через размещение акций класса "A" на бирже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. По ходу действия ставки удвоились: "Яндекс" привлек на рынке не $200 млн, а $400 млн, напомнив об ажиотажном спросе времен IPO на Nasdaq (организатором которого, кстати, был тот же Goldman Sachs).

Акции "Яндекса" во вторник, перед объявлением о размещении, выросли на 4,4%, до $49 - рынок отыгрывал позитивные для IT-сектора заявления президента РФ Владимира Путина о налоговом маневре в отрасли. Цена закрытия 24 июня - $50,30 (+2,65%), таким образом, дисконт к рынку в рамках SPO составил лишь около 2%.

Всего на рынке размещено 8 млн 121 тыс. 827 новых акций класса "А" - в общей сложности 2,78% экономической доли и 1,4% голосов. У андеррайтера Goldman Sachs есть опцион на приобретение дополнительно 1 млн 218 тыс. 274 акций по цене размещения в течение месяца после сделки (примерно 0,42% капитала и 0,2% голосов).

Оставшиеся $600 млн (и этот объем не увеличится по сравнению с первоначальными планами, дав в совокупности с SPO сумму с девятью нулями - ровно $1 млрд без учета комиссионных и расходов) "Яндекс" привлекает за счет продажи ценных бумаг в равных долях "ВТБ Капиталу", инвесткомпании Романа Абрамовича и структуре его партнеров по Evraz и другим бизнесам Александра Абрамова и Александра Фролова.

В рамках частного размещения каждый из трех инвесторов ("ВТБ Капитал", Ervington Investments Limited Абрамовича и Treliscope Limited Абрамова и Фролова) покупают по 4 млн 60 тыс. 913 новых акций класса "А", в сумме - 12 млн 182 тыс. 739 акций (1,4% капитала и 0,7% голосов на каждого из инвесторов)

"Яндекс", и ранее располагавший значительными свободными денежными ресурсами, по итогам сделок со Сбербанком и размещения акций останется "в плюсе" примерно на $430 млн.

По оценке SOVA Capital, "Яндекс" может использовать привлеченные средства по нескольким направлениям: увеличение инвестиций в "Яндекс.Маркет" или другие перспективные сервисы - например, "Яндекс.Лавка, вложение средств в развитие финтех-направления, укрепление своего капитала при потенциальном выкупе доли Uber в совместном СП "Яндекс.Такси". Готовность выкупить долю Uber подтвердил на телефонной конференции и Абовский.

По условиям сделки новые инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении того же периода времени их максимальная доля в компании будет ограничена уровнем 3,99%.

Также в течение двух лет "Яндекс", если ему потребуется внешнее финансирование для "Яндекс.Маркета" или других проектов в области электронной коммерции, должен будет предложить своим новым инвесторам поучаствовать в этом финансировании. Действие этого обязательства может быть продлено еще на год - вместе с обязательством новых инвесторов не продавать акции "Яндекса".

Отвечая на вопрос аналитиков, почему компания решила привлечь инвестиции, имея на балансе 197,2 млрд рублей по итогам I квартала, Абовский сказал, что интернет-компания решила откликнуться на интерес среди инвесторов, которые, в свою очередь, согласились не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет.

"Очень важно иметь акционеров, которые разделяют взгляды на создание лидирующей экосистемы в стране, в долгосрочной перспективе", - подчеркнул топ-менеджер.

ВТБ также считает, что вхождение в капитал "Яндекса" - перспективная инвестиция, которая позволит сторонам начать сотрудничество по многим направлениям.

"Сделка позволит компании "Яндекс" привлечь финансирование на выгодных условиях, а в будущем - использовать экспертизу "ВТБ Капитала", крупнейшего российского инвестиционного банка, при реализации планов развития", - сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

Всего за один год ВТБ оказался в числе инвесторов двух компаний, которые часто сравнивают между собой: одна олицетворяет традиционное контент-пространство ("Первый канал"), вторая - современное и будущее ("Яндекс").

Возвращение блудного "Маркета"

Триумфальное возвращение "Яндекс.Маркета" к своему историческому владельцу будет сопровождаться обновлением стратегии, объявили топ-менеджеры "Яндекса" на телефонной конференции.

Теперь перед сервисом стоят три основных задачи, которые необходимо выполнить в 2023 году: достигнуть положительной скорректированной EBITDA, войти в топ-3 местных игроков на рынке e-commerce и увеличить ассортимент до 5 млн SKU.

В частности, компания намерена получить позитивную EBITDA с помощью оптимизации логистической работы благодаря открытию автоматизированного склада в 2021 году и сортировочных центров, а также за счет расширения службы доставки через интеграцию с другими сервисами "Яндекса". Помимо этого, на результаты могут повлиять оптимизация затрат на привлечение клиентов и улучшение валовой маржи.

В целом в "Яндексе" планируют полностью интегрировать "Яндекс.Маркет" в экосистему интернет-компании. например, с помощью предложений для пользователей по подписке "Яндекс.Плюс" и логистической интеграции с сервисами "Яндекс.Такси".

"Мы считаем, что самостоятельное развитие e-commerce "Яндексом" - хорошая идея, хоть и потребует дополнительных инвестиций", - считают в "Ренессанс Капитале", указывая на то, что "Яндекс.Маркет" только выиграет от единоличного принятия решений по операционной деятельности и тесной интеграции с экосистемой "Яндекса".