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Оптовые цены на газ и тарифы сетевых компаний в РФ будут расти сильнее обычного

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Индексация оптовых регулируемых цен на газ и тарифы сетевых компаний в 2022 году будет выше, чем обычно, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников, представляя новый макропрогноз на период до 2024 года.

"Мы по просьбе Минэнерго дали дополнительную индексацию на два компонента - оптовые регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности: 5% - в 2022, 4% - в 2023, 4% - в 2024, для населения все осталось (как прежде - ИФ) - 3%, 3%, 3%, это было важно", - сказал он.

В предыдущей версии макропрогноза предусматривался трехпроцентный рост цены.

"И энергетике (индексацию тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население - ИФ) мы тоже дали дополнительно в связи со всеми этими удорожаниями, промышленной инфляцией и так далее - 3,8% (было в базе 3%) и 3%, 3%", - добавил министр.

При этом Решетников отметил, что "главный показатель в тарифах - это индексация предельного уровня ЖКУ для населения 4%, как было, так и есть".

Максим Решетников

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